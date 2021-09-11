客傳訊「我過11點吃素」轟炸式狂催餐　網見點餐時間批：退單

▲美食外送員接到顧客的催餐訊息，催餐時間點讓他相當無奈。

圖文／鏡週刊

日前一名外送員接到點餐顧客傳訊「我過11點吃素，請問準備好了嗎？」緊接著就連珠砲不停催餐。外送員耐心解釋自己夾了3張單要送，對方甚至要求外送員優先送他的餐點，因為他過了11點就不能吃葷食，還說「如果超過時間要退單」，讓這名外送員相當無奈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名外送員將這段對話PO上「外送員的奇聞怪事」社團，他一再向客人解釋需按外送系統的順序逐一送餐，對方卻說「不然你送到我這都幾點了，11點就不能吃了」、「如果超過時間我可能要退單了」，不斷要求外送員優先配送他的餐點。

▲▼顧客短時間內不停催促，且要求外送員優先幫自己送餐。（翻攝「外送員的奇聞怪事」社團）

網友從對話記錄中發現，客人傳訊時間是10點36分，若要趕在11點之前送達，時間相當緊湊，紛紛留言「10點半訂葷食，11點吃素，那麼趕就不要訂」、「下次他會知道11點吃素要9點叫餐」、「叫客人退單吧，一直催根本太過分」。還有人打趣建議外送員可以這樣回應：「過11點了，我幫你把裡面肉都吃掉？這樣看起來就像素的了」。

也有網友針對這名顧客的茹素心意發表看法：「吃素就吃素還分幾點」、「吃素跟神明請假一下就好了，戒口不戒心有啥用？」、「通常不是早齋就是全素，要嘛11點前吃，要嘛整天吃，沒有過11點不能吃素的道理吧？他單純是餓了！」



更多鏡週刊報導

付42萬聘金才知「28歲女友」是阿嬤還有1歲孫 男怒吼：退婚退錢

棄罹癌妻「狂送鑽石給小三小四」 富商83歲淪落榮民之家