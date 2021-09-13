想搞又怕Delta！半套妹「停吹」解鎖更多部位　老司機朝聖慘了

▲高雄鳳山建國路二段因指壓店林立，被老司機稱作是指壓一條街。（圖／翻攝Google Maps）

記者葉國吏／綜合報導

國內疫情最近因Delta攻入再度變得緊張，極有可能「與人連結」的八大行業一直被禁止營業。不過還是有許多不肖業者偷偷來，甚至還有老司機透露，小姐為了在疫情期間求生存，玩樂方式都跟之前不太一樣。

之前因為疫情趨緩降級，台灣街頭可以看到的一些按摩店、紓壓館等得以重新營業，不過有老司機透露，這有些「掛羊頭賣狗肉」的紓壓館，其實都在裡頭偷偷經營半套情色。老司機說，所謂的半套就是除了按摩外，再加價500-1000不等，小姐可以用手或口替客人「攝護腺排毒」，有些小姐甚至還會卸甲，全身脫到只穿內褲替客人服務。

▲老司機論壇上有小姐強調，客人進出一定要戴口罩防疫。（圖／翻攝網路）



不過老司機說，好不容易重新營業，沒想到現在又有Delta變異病毒株攻入台灣，她們這些小姐也相當怕中標。在知名老司機論壇上就可以看到，有不少小姐的廣告文就會強調「客人進出必須配戴口罩。」

有網友在其中一篇廣告文寫下評論「小姐堅持不脫口罩，0.5降級0.3，其他部位可詳談。」意思就是說小姐可能因為疫情關係只堅持用手替客人排毒，由此可見小姐也因為疫情關係而改變服務項目。

▲警方查獲高雄某間美容美體護膚會館進行性交易 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



警方為了擔心疫情被連結出去，針對這種暗藏春色的按摩會館也會加強查緝。上月19日高雄警方就查獲一家情色護膚會館，逮捕剛剛完成性交易的29歲嫖客跟45歲大姊。警方透露，這種暗藏春色的按摩會館，只要內部有安裝許多監視器、樓梯口有加裝鎖，幾乎都是有問題。