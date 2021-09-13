妹島和世＋西沢立衛SANAA展《環境和建築》10月開展

文／瘋設計

以建築與設計為專門展出的藝廊TOTO GALLERY，此次將展出日本代表性建築事務所，由妹島和世＋西沢立衛領軍的SANAA的展覽《環境和建築》，本次展覽計畫原先規劃於2020年舉辦，因新冠肺炎（COVID-19）疫情延宕，目前預計於2021年10月22日開展。

▲（左）妹島和世、（右）西沢立衛

當代日本知名的女建築師妹島和世原先在伊東豊雄的事務所，後來與西澤立衛共同成立了SANAA建築設計事務所，建築風格流動而透明，保有溫柔卻強悍的力量，代表作如金澤21世紀美術館、法國羅浮宮朗斯分館等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而位於日本東京乃木坂站的這處TOTO GALLERY建築設計專屬藝廊是品牌TOTO為回饋社會所設立的免費藝廊，為以建築為主的藝術展場，本期展覽目前為「Architecture of The Earth」（地球的建築），以與土地人文相關的西班牙建築設計工作室Ensamble Studio的作品為題...

文字整理：Nana 資料來源：jp.toto.com

（完整文章請看瘋設計）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。