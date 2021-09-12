中國10座城市的不同種喝法　探索當代「新型茶酒空間」

文／瘋設計

在中國傳統文化中，「茶」和「酒」始終佔據著重要地位。隨著全球化時代來臨，各國飲食文化密切交流，中國人也開始喝起咖啡、洋酒，也出現許多新型茶酒空間 。本文精選了中國十個城市的新茶酒空間設計案，你最喜歡哪一個？

北京

叁叁得酒：未來以北工作室

為減少過多的視覺語言，設計師在室內反覆運用了方形結構：從牆面的展示分隔、可移動的方盒、吧台上方的酒架。室內佈局的核心「吧台區」在環形構造下，店員能兼顧到更多客人的需求。空間內圍繞它的座椅都是以不規則型態呈現，可根據喜好自由調整場景，同時給予人們更多元的社交方式。

杭州

Paral 酒吧：Studio MOR

設計師將休息區被設置在畫廊和酒吧之間，用來呈現現實和幻想之間「扭曲」的關係，如此靈感來自達利富有表現力和神秘感的超現實主義作品 ——《記憶的永恆》。牆上被扭曲的幾何作品，同樣也呼應著「現實與幻覺」的命運題；同時揭示了一種自由，就像我們夢中的自由。

廣東

東莞歷史街區社區小酒館：見築社

設計師把空間改造留下的原磚瓦進行重複利用，成為新建築的材料。連接大門、吧台、樓梯、二層牆體、天台，則有一條明晰的新材料脈絡，引領著一條體驗路線；空間的主要視覺則使用當地傳統手工藝莞草編織物和龍舟雕刻，象徵著新、舊材料在這裡碰撞、融合的故事。

圖文來源：ArchDaily

（完整文章請看瘋設計）

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