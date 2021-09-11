巴厘島「夢想樹屋」正式完工　實現面朝大地、春暖花開的烏托邦生活

文／瘋設計

建築團隊 Stilt Studios 啟動了一項講究節能、省時且永續的樹屋建造計畫，日前，一個位於印度巴厘島、世界知名的藝術村烏布（ Ubud ）的木製原型樹屋 C，正式宣布完工。這座僅耗時 4 個月建造的木屋，已是該計畫完成的第三件作品，也是當地名為 Bukit Sari 的住宅社區的一部分。

樹屋 C 坐落在巴厘島烏布鎮外的一個村莊 Penestanan。自 20 世紀 30 年代以來，這裡就開始以藝術家村而聞名於世。

這裡是一個安靜的村落，但週邊機能不算差，從 Penestanan 步行 15分鐘就可以到達烏布市中心，生活水準很高，該地周圍環繞著舒適的餐廳和酒吧，它們被置於鬱鬱蔥蔥的稻田。

樹屋 C 的結構中心由樓梯支撐的 4 根豎柱組成，天花板和地板透過從中心跨越的堅固鋼纜而懸掛，創造了令人難忘的懸浮造型與空間感，更有效減少建造構件的使用數量和結構的負荷...

圖文來源：ArchDaily

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