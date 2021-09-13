只要你幸福！明明很愛你卻把你拱手讓人的星座TOP 5

▲明明很愛對方，卻選擇放手，只為愛的人能幸福。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

生活中心／綜合報導

明明很愛一個，卻把對方讓給別人，一個人的成全，好過三個人的糾結，只希望你能過得好，據《星座好朋友》網站分析，12星座當中有5星座，明明愛卻會把自己愛的人拱手讓人，他寧願犧牲自己去成全對方，希望自己愛的人過得幸福。

雙子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

大大咧咧的雙子愛上一個人，是非常認真的，越愛你他就變得越卑微，傻傻為你忍讓遷就，當你身邊出現了另一個他，說出你有更喜歡的人，雙子即使再難過也不會勉強你留下，既然勇敢愛上你，就會坦然放棄。對雙子來說，只要你能幸福，他就放開手讓你走。

射手座

當一段感情注定了沒有結果，樂天的射手就不會讓自己困住太久，如果你在他身邊不幸福，射手就會選擇放棄，成全你去尋找你的幸福，就是因為太愛你了，所以射手捨不得看你糾結、折磨，壞人不如就由他來當，勇敢的放開手讓你幸福，也放了那個愛而不得的自己。

魔羯座

魔羯是個直覺很準的人，總是能夠一眼看出背後的真相，他不會隨便動心，動了心就是非常愛你，當你不再主動了，當你覺得別人更能給你幸福，魔羯再痛也會努力放手，因為愛你，你的幸福對他來說比什麼都重要，所以只要你能幸福，即使能給你幸福的不是他也沒關係。

水瓶座

不爭不搶的水瓶，面對愛情其實很坦然，對他來說愛不是非得讓你留在身邊，未必只有你們愛到永遠才算愛的完全，既然彼此之間沒有愛了，不如早點成全你的幸福，不需要再浪費彼此的時間，只要看到你狠狠地去幸福，水瓶就能夠真正放下這段感情，默默地離開你身邊。

巨蟹座

巨蟹心思細膩，總是替人著想，即使身邊的你愛上了別人，他也能大方成全祝福你，雖然巨蟹的心很痛，可是你都已經不愛了，繼續抓著你只會讓自己更悲慘，所以對巨蟹來說，如果你們之間只有一個人能夠獲得幸福，巨蟹會希望那個人是你，只要你幸福了，一切都值得。