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花12元買「聯繫方式」膠囊　每日近百人衝「脫單便利店」找對象

▲成都脫單便利店。（圖／翻攝紅星新聞）

▲兩名年輕女孩認真看著脫單便利店內的漂流瓶。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期出現不少「脫單便利店」，包括成都、上海及濟南都有實體店面，年輕人可以付39元人民幣（約167元新台幣）將自己的個人訊息及聯繫方式放入一個膠囊或漂流瓶內，也可以付3元人民幣（約12元新台幣）選擇一個膠囊或漂流瓶，取得對象的資料，進而從聊天過程中互相了解，有緣分還可成為戀愛對象。

▲成都脫單便利店。（圖／翻攝紅星新聞）

▲花費3元人民幣便可在脫單便利店內獲得尋找另一半的個人聯繫方式。（圖／翻攝紅星新聞）

《成都商報》報導，走進位於成都富力廣場的脫單便利店，最先看到的就是佔據一整面牆的「脫單膠囊」。見到有人進來，工作人員熱情介紹，「藍色瓶子是男生信息，粉色瓶子是女生信息，花29.9元（人民幣，下同）投放服務費就可以將自己的信息存放在膠囊中，花3元就可以拆開膠囊獲取別人的信息和聯繫方式。」

這間位於成都的脫單便利店老板姓施，施老板表示，第一個客人是一位女生，路過就進來留下了自己的個人信息，「現在開店接近一個月，店內已經有1000多條信息，女生信息偏多，和男生數量大約是6比4的比例。平均每天都有近一百個人來這裡買信息，週末更是爆滿，全都是來找對象的。」

一名趙姓顧客提到，自己是一名「老單身狗」，工作中很少接觸女生，看完電影下樓時發現了這家店，「進去的時候沒有害羞，我臉皮厚，為了脫單不丟人，沒女朋友才丟人。」透過脫單便利店，趙先生已經加了9個女生的微信，「其中一個女生比較聊得來，目前還在相互了解，就算不是談戀愛，交到新朋友也是值得開心的事。」

▲濟南脫單便利店。（圖／CFP）

▲濟南脫單便利店。（圖／CFP）

此外，山東濟南也在6日出現了一家脫單便利店。開業之後每天進店的人數約三四十人。店長鄭誠表示，顧客進店後要先花39元購買一個脫單瓶和一張邂逅小紙條，「在紙條上填寫名字、生日、身高、生活工作區域等信息，還可以介紹自己的性格、愛好和理想型等。填寫完信息後，我們會把他們填寫好的信息放到瓶子裡，男生用金色蓋子，女生用銀色蓋子，放到對應的生日格子裡，然後就可以選擇異性的脫單瓶。」

對於外界質疑脫單便利店有洩露隱私的風險，另一名店長劉昌樂表示，所有的資料都是顧客自願填寫，同時也明確標註「可不填」，「有一些客人不想洩露的內容，就可以不用填，本來就是自願性質，不存在什麼信息洩露。」

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