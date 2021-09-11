農曆八月超旺TOP3！屬馬貴人運強　「這生肖」愛情財富兩得意

▲進入氣候交接的農曆八月，生肖好運排行榜也再度洗牌。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

「鬼門關」送走了好兄弟，代表農曆七月終於結束！進入氣候交接的農曆八月，生肖好運排行榜也再度洗牌，《科技紫微網》分別整理出愛情運、事業運、財富運「超旺」TOP3，快來看看你有沒有上榜！

愛情運超旺TOP3

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一名：生肖羊

單身者：本月的你在面對感情時，能夠更加大膽和主動，因此與異性接觸頻率明顯增多。在接觸過程中多加強互動，有助於更深入瞭解彼此。

有伴侶：感情基本上處於恆溫狀態，只是雙方偶爾會因溝通不良而發生一些爭執。但只要適時表達自己的感受，還是能找到解決問題的辦法。

第二名：生肖兔

單身者：情緒高昂，積極樂觀，很容易在人群中脫穎而出，頗得異性歡迎。只是，要小心跟異性相處的尺度，對待心儀的對象不要表現得太明顯，慢慢觀察為好。

有伴侶：本月好奇心頗重，有偷窺另一半隱私的慾望。不過，偷看對方通信記錄和郵件之類的舉動如果被發現，會讓對方很反感哦！如果想知道，不妨直截了當的問。

第三名：生肖牛

單身者：本月桃花運較旺盛，舉手投足間都能引起有心者的注意，魅力指數飆升。集萬千寵愛於一身是讓人羡慕的事，但是也可能遭人嫉妒，凡事要低調，避免遭同性排斥。

有伴侶：甜蜜的愛情讓你心情大好，愉悅的氣息無形中感染不少人，人氣提升不少，因此做起事情來也很順利。既然有這麼多的好處，就請繼續保持好的心情哦。

愛情運偏弱生肖

生肖馬

單身者：本月對愛情有許多不切實際的想法。盲目追求自己喜歡但其實並不相配的對象，很容易就與適合你的人擦身而過。

有伴侶：愛情容易遭遇兩難的抉擇，猶豫不決，造成極大的困擾。原本的打算完全被打亂，小問題一直沒有解決，結果演變成大問題。不要急著做決定，先靜下心來，想想自己要的到底是什麼。

生肖豬

單身者：父母的催促和身邊朋友的幸福景象，也許使你倍感壓力。單身無罪，別給自己太重的包袱，小心負面情緒影響到工作。畢竟前途也是很重要的。

有伴侶：小心第三者介入！與另一半坦誠相待，真心實意，會使戀情轉危為安，還能更加堅定彼此的愛。關係還不穩定的情侶，先別急著帶回家給父母看，以免引起誤會。

事業運超旺TOP3

第一名：生肖馬

與同事間的配合度高，貴人運強，工作得心應手。下半月有許多機會讓你發揮才華，多與同事互動，會有意外驚喜，讓你快速成長！

第二名：生肖雞

手頭上的工作能按進度完成，感覺還算輕鬆自在。下半月的工作任務會逐漸增多，壓力加大，幸好會有異性貴人從旁協助，讓工作更加順利。

第三名：生肖牛

事業運很不錯，適合挑戰多變化、富有創意、趣味性強的工作，易創造優異成績。工作性質若太枯燥單一，會讓你產生厭倦感，沒有動力。

事業運偏弱生肖

生肖猴

身體狀況欠佳，工作時常常無精打采。若你是新員工，這樣易給上司留下不好的印象。注意飲食和休息，調節能量，儘快進入良好的工作狀態。

生肖龍

心緒不寧，工作起來總覺得無從下手。目標不清晰，也找不到好方法，瞎撞亂碰的，完全不知道自己在做什麼。不如靜下心來，列出清晰的計畫，再開始行事。

財富運超旺TOP3

第一名：生肖兔

頭腦很靈活，生活帳目算得很清楚，一般人休想騙到你的錢。每一分錢你都能夠用到實處，節省了不少的生活開支。

第二名：生肖雞

你的投資這個月會有實際的回報，存摺上可觀的進帳讓你心花怒放。但可不要揮霍一盡，不妨累積起來，做下一次投資。

第三名：生肖蛇

滿能掌握賺錢機會，恨不得能多幾個分身，好把機會攬盡。但賺得多、花得也爽，你會忍不住要好好犒賞自己，吃喝玩樂、社交應酬的開支還不小，要注意財務調控。

財富運偏弱生肖

生肖猴

本月漏財的可能性很大，下半月特別明顯。當你放鬆警戒的時候，正容易給小偷可乘之機。外出的時候注意看管好物品，重要證件不要隨身攜帶。

生肖狗

理財觀念淡薄，花錢沒有計劃，不管需不需要，只要喜歡就瀟灑的買下一堆無用的東西。應考慮找人幫你打理財務，多為將來考慮。