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拮据男友「3位數斗內實況主」　她心情複雜！過來人解惑爆中肯

▲玩電腦。（圖／實習記者曾筠淇攝）

▲原po男友很喜歡打遊戲。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前發現，平時拮据的男友，居然花了近500塊錢贈送訂閱給認識的直播主，雙方也會講電話聊天，為此他們大吵了好幾次，同時她也不斷調整心態，就怕男友覺得自己太容易吃醋，心情複雜的她忍不住發文求解，直呼「我不太懂遊戲圈，也搞不太懂這是什麼心態？」

女網友在Dcard娓娓道來，男友不知道什麼時候認識了一個實況主，兩人會一起打LOL，Discord裡常常聊天，那位女生也知道她的存在，「前陣子我發現，男友為了她花將近500的贈送訂閱，他平常生活費可以用拮据來形容，現在竟為了實況主花錢，很難過是真的，但我也沒去找男友攤牌，因為我覺得自己查他手機訊息也有錯。」

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她坦言，跟男友交往至今，一直在調整他跟女生互動的心態，「常常因為看到訊息找他大吵，這種事一直找不到一個平衡點，每次都是我在調整自己，覺得自己太容易吃醋，會讓對方壓力很大，但遊戲的世界我真的不懂，我也嘗試一起打LOL，不過真的無法......。」

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲對於男友和異性相處的模式，她一直努力自我調適。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

另外，原po提到，男友除了會跟實況主講電話外，還會跟另一個女生互傳自拍照，種種行為讓她心情很亂，「一堆趕不完趕不走的女生...煩死。」

對此，有打遊戲多年的女玩家建議，有機會的話，可以考慮學習理解對方的興趣，如果真的玩不了，就盡量懂這款遊戲的概念、怎麼看比賽，最怕就是兩人沒共同話題、興趣不同，這樣就算沒其他人的影響，相處也會慢慢變得無趣、沒有目標。

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

她直言，如果要考慮分手的話，與其怪實況主或其他女生的問題，應該更聚焦在「男友與異性互動上，沒辦法和妳有共識」、「男友在規劃財務上，還有很多進步空間」等。

另外，針對斗內的部分，她表示，每個人目的不盡相同，「有人是為了刷存在感，有人是認同主播的遊戲技術或付出，有人是想支持那個直播間的氛圍，真的很多不一樣的想法啦！台幣500元的話，以有工作的人來說不算什麼，如果妳男友連這樣都會影響生活，請他先不要看實況了，快去工作吧！」

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