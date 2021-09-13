《料理之王2》指定料理！虱目魚一條龍生產線曝光

▲節目指定虱目魚料理，考驗選手們廚藝。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者邱筱茜／採訪報導

限時30分鐘，完成5道料理，短時間內要變出一桌菜，實在不容易，擔任《料理之王2》評審首席導師阿發師，這回更指定要做家常菜。

導師阿發表示，「我希望在看到15分鐘上第一道菜，就知道你們是到最後能不能做完，當然沒做完就是被淘汰了。」考驗選手們廚藝技巧，其中一道就是乾煎檸檬虱目魚肚，怎麼才能煎得漂亮，烹調過程有秘訣。

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▲常見的虱目魚料理，無論是乾煎，還是煮湯，深受不少民眾喜愛。（圖／記者吳杰澄攝）

導師阿發師表示，「其實他們第一個在煎虱目魚的時候，我就嚇一跳，因為虱目魚牠本身油脂水分都有，所以你要煎虱目魚之前，可以灑一點薄鹽灑在上面，薄鹽灑在上面，醃差不多4、5分鐘以後，水分出來再把它擦掉，這樣煎的時候比較不會爆油。」

▲掌握好小撇步，煎虱目魚不噴油又脆。 （圖／記者吳杰澄攝）



虱目魚表面煎得金黃香酥，富含豐富蛋白質和人體所需氨基酸，其實要做出好的料理，食材品質也是關鍵，選手們用的是全聯就能買得到的虱目魚，來自台南學甲的新鮮直送。

透過鏡頭直擊生產過程，為了確保品質控管，虱目魚從養殖到成品供應，一條龍服務，養殖面積共計30餘甲，產銷履歷驗證養殖場，採取生態養殖法，主要產出虱目魚、白蝦、烏魚、草魚，吳郭魚等養殖魚類。

▲▼全聯虱目魚產地來自台南學甲，生產製造一條龍服務。（圖／全聯福利中心提供）

員工們全程配戴手套與隔離衣，進行清洗分切作業，確認魚體已無殘留鱗片後，即經由輸送帶送至處理區進行分切，生鮮作業人員，全程於冰水噴灑魚體之狀態下完成分切。

可別小看去魚肚這一關，經驗老道的職人們用黃金刀法，讓虱目魚肚完全沒有刺，急速冷凍鎖住新鮮，必須通過最後一關金屬檢測器確認無虞後，才能出貨，這回被指定為料理使用食材，新鮮不只看得到，要讓民眾也能吃得到。