可防Delta！　日本研究：2劑輝瑞疫苗效力達85%至90%以上

▲ 截至10日為止，日本61.9%人口至少接種一劑，49.8%人口接種二劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本第5波新冠疫情嚴重，11日增加8807例確診，截至10日至少接種一劑疫苗人口則達61.9%。京都大學等研究小組利用數學模型分析國內3萬多名確診者數據，推測2劑輝瑞疫苗有效性約在85%至90%以上，對Delta變異株也有保護力。

《日本放送協會》（NHK）12日報導，京都大學教授西浦博及國立感染症研究所的感染症流行病學中心主任鈴木基等人組成研究團隊，1日在厚生勞動省專家會議發表上述分析結果。

研究團隊利用新冠肺炎確診者資訊系統HER-SYS中，6月下旬起一個月內共3萬多起個案數據，推測疫苗對各年齡層的有效性，結果指出，完整接種二劑輝瑞疫苗對20多歲至50多歲男性的有效性為89.6%至93.4%，女性為85.4%至91.8%；對60歲以上男性有效性為94.7%至96.9%，女性則為92.6%至96.1%。

由於研究使用的確診者數據正值Delta病毒擴散期間，研究團隊認為，疫苗對Delta變異株也有一定效果。

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