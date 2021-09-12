獨／第二劑得照排！所長忙找「詠春疫苗」　警基層轟：又被遺忘

▲高雄市警察局基層員警施打疫苗 。（資料圖／高雄市政府警察局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市開放第二類防疫人員預約第2劑的預約接種，不過日前高雄市警察局行政科卻通知「交通隊」要等下一批，被員警直呼「有夠靠北」，後來衛生局解釋依照指揮中心6日的公佈指引，交警、內勤、技工等符合資格都可以預約施打，但是員警私下抱怨根本就打不到，派出所的所長到處幫同仁找疫苗來打，讓基層直說，政府需要員警協助防疫勤務的時候，「講都講兄弟，顧都顧自己。」

之前疫苗注射，在三級警戒之前，員警都是統一造冊施打，因為他們要協助防疫勤務，但隨著疫情「降級不解封」之後，原本已經施打過第一劑疫苗的員警，陸續都到了施打第二劑的時間，所以高雄市警局行政科近日轉達衛生局疾管處訊息，有關市府第二類中央及地方政府防疫人員預約第二劑疫苗接種平台一案，不過報名條件卻設下門檻，僅限於各分局服務之派出所、警備隊、外事、偵查隊之第一線員警，且9月17日(含)已間隔滿10週以上。

▲高雄市警察局基層員警施打疫苗 。（圖／高雄市政府警察局提供）

由於衛生局通報施打對象只含各分局外勤員警，但不含處理車禍的交警，有交警氣炸直呼：「有夠靠北，交通隊不算外勤人員，那下次有車禍叫民眾最近處理，再最近來分隊做筆錄就好」。後來衛生局解釋，「交警、內勤、技工等符合資格都可以預約施打。」

就是沒有疫苗可以打啊！就有派出所的所長私下抱怨表示，現在他為了同仁們的疫苗可是傷透腦筋，因為根本就是沒有疫苗可以打，目前員警的第二劑疫苗施打，是得先到1922進行意願登記，意願登記確認後才會收到通知簡訊，再憑通知簡訊進行預約，不過一進去預約系統之後，都會出現「額滿」字樣。

派出所長非常無奈，根本就是找不到疫苗，只得到處等待「詠春疫苗」，這也讓基層員警很不滿，因為之前疫情緊繃的時候，為了協勤防疫，所以都是統一造冊、統一施打，但是現在疫情稍微緩解，反而員警們的權益、這段時間的努力又被遺忘，協勤防疫工作量沒有減少，又還得要自己找疫苗，感覺很像是「日頭赤炎炎，隨人顧性命」，還有人抱怨需要警察的時候「就是兄弟」，不需要的時候「顧都顧自己」。

▲高雄市警察局基層員警施打疫苗 。（圖／高雄市政府警察局提供）