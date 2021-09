傳駐美處更名「台灣代表處」　美國務院重申對台堅定支持

我國將在立陶宛設立台灣代表處,引發中國不滿,現在連美國都可能加入。根據金融時報報導,拜登政府考慮朝向將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States)名字,加入「台灣」2字,改為「台灣代表處」,此舉恐再度招來中國憤怒抗議。