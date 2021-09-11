傳駐美處更名「台灣代表處」　美國務院重申對台堅定支持

▲美國國務院重申美國對台支持堅若磐石。（圖／路透社）



文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

外媒報導，華府正在考慮台灣提出將駐美代表處更名為「台灣代表處」的可能。對此，美國國務院並未正面回應，但重申美國對台支持堅若磐石，美國仍致力於維持與台關係。

英國金融時報（Financial Times）報導，華府正在認真考慮台灣提出的請求，即將駐華盛頓的使節團駐所名稱由「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，Tecro）改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

報導也提到美方資深官員今天與國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮在距離華府不遠的馬里蘭州（Maryland）首府安納波利斯（Annapolis），舉行特殊管道對話。

美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）今天被問及華府是否考慮允許駐美代表處更名時並未正面回應，但她重申美國對台灣的支持堅若磐石，美國仍致力於維持與台灣的關係。台灣是領先的民主政體，也是關鍵的經濟與安全夥伴。

對於金融時報的報導，駐美代表處同樣沒有評論，但表示近年來台美關係增長有目共睹，政府將持續以務實態度，秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，穩健深化台美雙方在各領域的合作夥伴關係。

►金融時報：美國認真考慮讓台北駐美代表處 改名「台灣代表處」

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