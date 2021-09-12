新住民臉書PO文代辦居留歸化　移民署：最高可罰100萬

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

移民署指出：近日有越南新住民透過臉書貼文，聲稱可協助在台越南姊妹申請辦理居留證、歸化國籍證明等文件，並表示僅收取代辦費用，希望大家互相幫忙介紹。移民署專勤隊透過網路巡邏發現，以違反入出國及移民法經營移民業務的規定進行開罰。

移民署說明，移民服務是特許行業，應先經申請許可並領取註冊登記證，才能提供移民業務服務，並非民眾自行隨意刊登貼文廣告就可收費代辦。如經移民署查證屬實，最高可處新台幣20萬元以上到100萬元以下罰緩，且可按次處罰。

移民署指出，依入出國及移民法規定，代辦居留定居、永久居留或歸化業務，屬於移民公司經營移民業務範圍。因此新住民需申請台灣地區居留證、或辦理喪失原有國籍證明等，如當事人沒時間自行申辦，可透過合法移民公司協助送件。

移民署說，新住民入境後的相關居留、定居申請程序，任何問題都可向各直轄市、縣市的移民署服務站洽詢。如須透過移民公司幫忙辦理，可參考移民署官網上公告合法業者名單。民眾在選擇合適的移民公司前，應該多詢問比較，並記得要簽訂契約，以保障自身權益！

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