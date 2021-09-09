越南莫德納疫苗不夠用　衛生部證實：第2劑可混打BNT

▲越南一名女子接種新冠疫苗 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

越南衛生部8日證實，因應新冠疫苗供應有限，民眾若第1劑疫苗施打莫德納，第2劑可改打BNT疫苗，反之亦然。事實上，胡志明市部分人士先前就收到混打通知，其中包含70多歲、80多歲年長者，且部分的人在取得許可後已接受混打。

綜合越南快訊（VnExpress）、路透等外媒報導，越南先前收到美國捐贈的500萬劑莫德納疫苗，以及捷克捐贈的4萬多劑莫德納，而這些疫苗事後分送至境內各地大規模接種點進行施打。但就在上周，當地居民接種第1劑後，到了莫德納建議的相隔4周接種第2劑時限，卻沒有收到相關通知，讓許多人感到憂心。

▲越南迄今爆發至少4波新冠疫情。（圖／路透，下同）

衛生部先前規定，各地區分配到的莫德納疫苗，要把其中半數留存作為第2劑庫存。據悉，但各地為了推廣第1劑疫苗接種作業，讓更多人打到疫苗，因此原本的莫德納第2劑已經用完。

越南衛生部7日透露，正在討論莫德納疫苗混打可行性；到了8日，當局正式宣布，考量到疫苗供應有限，莫德納可混打BNT，反之亦然，至於第1劑施打AZ疫苗者，第2劑也可改打輝瑞或莫德納。

事實上，在當局正式公告之前，胡志明市部分接種莫德納的居民就已收到混打通知，且部分民眾在取得許可的情況下，已接受混打。

文中提到，一對70多歲夫妻接受第1劑莫德納，到了4周應該要打第2劑時，被告知莫德納因無庫存需要等待，最終接到可打BNT的通知。另名男醫師的85歲母親於8月2日打了莫德納第1劑後，現在也收到當局通知，請他的母親接種BNT疫苗當作第2劑。

現已知加拿大、英國等國正式建議可混打莫德納及BNT疫苗，可相互作為第1劑或第2劑，且迄今並未傳出因混打出現嚴重副作用。截至目前，越南全境2350多萬人至少施打1劑新冠疫苗，其中370多萬人完整接種。

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