　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越南富國島10月開放國際旅遊　曼谷將循「7+7免隔離模式」重啟

▲越南富國島▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）

▲越南富國島預計10月重新開放國際旅客登島觀光。（資料照／七逗旅遊網提供）

記者張寧倢／綜合外電報導

東南亞8月面臨Delta疫情加劇，越南成衣製鞋產線被迫停工，美國服裝和鞋類協會更一度傳出耶誕節旺季可能面臨斷貨危機。然而，越南當局9日卻逆向宣布即將開放西南部海島「富國島」國際觀光旅遊，泰國10日也宣布，曼谷計畫於10月份重新開放，兩國紛紛試圖重振經濟。

綜合CNN旅遊、法新社報導，越南政府9日聲明，位於該國西南部、距離柬埔寨海岸僅10公里的小島「富國島」（Phú Quốc）將計畫於10月起，重新開放國際旅客觀光，完整接種疫苗且入境前新冠檢測呈陰性的旅客可乘坐包機或商業航班登島，預計開放6個月試營期。據悉，越南2019年海外觀光客達1800萬人次，創造約310億美元收入、占全國GPD近12％，而去年則銳減至380萬人次。

報導稱，越南目前除了返國公民與商業投資者以外，一般外旅客皆不可入境，原本防疫成效優異的越南在過去3個月裡遭受Delta變異株侵襲，造成感染人數大增。文化旅遊部長Nguyen Van Hung表示，長時間的疫情嚴重損害的旅遊業。旅遊部聲明，富國島開放之前將對所有島民進行全面接種，目前島上未有任何社區感染，並且有足夠的隔離治療設施。

▲▼泰國普吉島卡隆沙灘。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國普吉島已於7月開放外國旅客入島。圖為普吉島卡隆沙灘。（圖／達志影像／美聯社）

鄰近的泰國早已施行「沙盒計畫」向外國開放普吉島等觀光勝地，當時普吉島約7成人口被要求接種疫苗。然而，泰國當局10日進一步宣布，曼谷與清邁、春武里府、碧差汶里府、班武里府等其他4省預計在10月份向已接種疫苗的外國旅客重新開放，且無須接受2周檢疫隔離期，可延用「沙盒計畫」7+7的模式，先在特定地區停留7天並接受篩檢，往後7天再移動到其他地點。

▲▼泰國曼谷廊曼國際機場（Don Muang １Airport）於12日封鎖第1天鬧空城。（圖／路透）

▲泰國曼谷廊曼國際機場（Don Muang １Airport）先前面臨疫情封鎖，第1天就呈現空城景象。（圖／路透）

法新社指出，泰國於2020年期間相對較無受疫情影響，染疫人數不多，但自4月Delta變異株開始流行以來，病例飆升至130多萬例、近1.4萬人染疫死亡。在新冠疫情之前，旅遊業占泰國全國收入的5分之1，但嚴格的旅遊限制之下，外國旅客降到幾乎為零，導致經濟狀況出現20多年來最糟糕的表現。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
快訊／台東宣布明日停班停課！全台颱風假一覽
打疫苗虐痛全身！普拿疼「一天最多吃幾顆？」醫解惑
王柏融前2局3安、5打點單場最高　再秀台語：太久沒有這麼爽了
三上悠亞穿「低胸漢服」G球狂晃　老司機氣炸：辱華
新北也達「颱風假」標準！4縣市豪雨特報　入夜雨彈開炸大台北
澎恰恰都沒回應…連千毅再加碼：年薪2000萬！伸援原因曝
LIVE／璨樹逼近「明有望颱風假」　氣象局最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越南富國島10月開放國際旅遊　曼谷將循「7+7免隔離模式」重啟

恩愛到一半遇正宮抓姦！小隻馬「扮成廢紙箱」欺敵　薑還是老的辣

媽懷疑疫苗堅持拒打　感染新冠傳給全家！4歲女童「染疫1天」猝逝

美CDC研究：沒打疫苗的「病故風險」是完整接種的11倍

金牌選手睡過的床　東奧「紙板床」捐給大阪方艙醫院當病床

接種BNT疫苗2周死亡！送急診室2小時「心跳停止」　嘴鼻噴血像瀑布

聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手

日80多歲老翁3個月接種4劑疫苗！　妻不知已接種又再重新預約

911恐攻20年「往事仍歷歷在目」　美國前閣員：永遠不會遺忘那天

911事件20周年「遺址2道光」追憶　拜登：團結是美國最大的力量

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

藝人澎恰恰欠2.4億債務走投無路　連千毅公布誘人薪資喊「我幫你」

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

越南富國島10月開放國際旅遊　曼谷將循「7+7免隔離模式」重啟

恩愛到一半遇正宮抓姦！小隻馬「扮成廢紙箱」欺敵　薑還是老的辣

媽懷疑疫苗堅持拒打　感染新冠傳給全家！4歲女童「染疫1天」猝逝

美CDC研究：沒打疫苗的「病故風險」是完整接種的11倍

金牌選手睡過的床　東奧「紙板床」捐給大阪方艙醫院當病床

接種BNT疫苗2周死亡！送急診室2小時「心跳停止」　嘴鼻噴血像瀑布

聯航93墜毀「殘骸掛滿樹」　911無名英雄忍淚攀高！揪出幕後兇手

日80多歲老翁3個月接種4劑疫苗！　妻不知已接種又再重新預約

911恐攻20年「往事仍歷歷在目」　美國前閣員：永遠不會遺忘那天

911事件20周年「遺址2道光」追憶　拜登：團結是美國最大的力量

彰化「最陰公路」再添詭異車禍！單車騎士突自摔...昏迷指數3

「啦啦隊女神」綁帶泳裝挖空　下半身冒出「黑黑的」洩春光

不斷更新／台東12日停班課！全台颱風假一覽　北北基10點前宣布

吳慷仁向他下跪示誠！《斯卡羅》朱雷越級打怪：氣場不能弱

不斷更新／璨樹進逼　產壽險應變措施總整理！

守住危機奪首勝大吼　田澤純一點出小龍上下半季最大成長

阿婆見空地被停車　失控扯髮打人：這是我花錢整理的，妳不能停

快訊／防璨樹爆致命土石流　宜蘭大同+南澳5村300人撤離

自從養了寵物「手機相簿滿滿狗照」　 拉遠一看：幾乎同POSE

最潮獅生活！　統一獅推出居家辦公小物新品

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

金正恩疑有12名替身！本人恐遭監禁

爆紅「最美外送員」走歪！　拍成人雜誌、幫男人簽底褲

20年前是他幫「911劫機犯」辦登機　美航地勤悔恨

樹被吹歪！強颱璨樹狂風暴雨席捲菲律賓小島

她冒死回報被劫機　911恐攻通話內容曝成英雄

金正恩閱兵式不甩愛妻　和粉衣女公然親密挽手黏TT！

強颱璨樹不對決「護國神山」　美軍預測大修改！擦邊球東部北上

璨樹2天升超級颱　菲律賓警告：待在家

記錄世貿重生　911事件20年縮時

愛吃生食肚子痛　他嘴裡拉出數公尺長寄生蟲

美軍恐炸錯人了！報復ISIS-K竟炸死美國工程師

美CDC：莫德納預防重症遠勝BNT

返家遇搶劫　女「丈夫面前」慘被拖田野性侵

美國考慮接受更名「台灣代表處」

更多熱門

相關新聞

璨樹登陸菲律賓「猛浪強風狂掃」影片曝

璨樹登陸菲律賓「猛浪強風狂掃」影片曝

菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）稍早宣布上午8時30分颱風璨樹（Chanthu，菲國又稱Kiko）從巴坦群島（Batanes）登陸。CNN報導，璨樹11日正從呂宋島東部與北部掃過，為當地帶來強風暴雨和沿海洪災。網路曝光影片中可見，沿海災區海水倒灌、多地淹成一片汪洋、強風吹倒路樹等畫面。

璨樹2天升超級颱　菲律賓警告：待在家

璨樹2天升超級颱　菲律賓警告：待在家

他躲越戰「叢林隱居41年」不知有女人

他躲越戰「叢林隱居41年」不知有女人

杜特蒂將選「副總統」　長女不角逐2022

杜特蒂將選「副總統」　長女不角逐2022

防堵非洲豬瘟　南投縣府將訪視宣導廠商

防堵非洲豬瘟　南投縣府將訪視宣導廠商

關鍵字：

越南泰國富國島普吉島曼谷東南亞旅遊東南亞觀光東南亞疫情東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／花蓮宣布今晚停班停課！全台颱風假一次看

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

BNT「3族群」9／20開放預約　9／25開打

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

搶先蘋果發表會！iPhone13上架「2絕美新色」曝

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

金正恩疑有12名替身！本人恐遭監禁

《屍速列車》秀安抽高＋電眼變超美！

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面