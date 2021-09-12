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一早納悶「有颱風？」台北仔喊被騙　網曝1時間點：別立旗

▲▼雨天,下雨。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲有台北人直呼根本風平浪靜，沒什麼感覺。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

第14號「璨樹」在11日時減弱成中度颱風，不過因其中心環流還是很猛，民眾仍不能掉以輕心。卻有台北人在PTT的Gossiping板上發文，直呼根本風平浪靜，不像有颱風的樣子，不禁問卦「我台北仔啦 哪裡有颱風 484騙我？」引發共鳴。有網友則是點出關鍵時間，「別立旗，下午通過沒事再說。」

這位網友上午6點左右發文，「現在早上天氣風平浪靜的，誰說有颱風的？給我出來，騙我484辣？蛤？」另外，也有人直呼，璨樹還沒登陸之前，被講得人人怕爆，「什麼號稱近五年最強颱、增強速度列為什麼史上前六」，結果台北無風無雨，人在暴風圈的花蓮朋友也只說「花蓮就下下間歇性雨勢，風也還好啊！」

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貼文一出，許多人也紛紛留言，「台中蠻無感的」、「新北現在偶有陣風，沒什麼雨，還滿舒服的」、「午後雷雨都比這顆颱風強」、「這裡也是，無風無雨還出太陽」、「桃園熱死，颱風又不降溫」、「宜蘭也只是一般的下雨天而已，沒風」、「現在光下雨沒有風啊！」

不過，就有網友點出關鍵，那就是時間還沒到，「你去睡到下午起來沒事再發廢文」、「你很沒常識，要下午才有啦」、「還早吧= =？今天還沒過欸」、「等颱風走再說啦！現在插旗了啦」、「中午才會影響台北啦！」也有人表示，「怕它轉回來」、「台北才剛進暴風圈，絕大部分被中央山脈隔住。」

稍早，台北市政府則在官方LINE上發訊息，提醒民眾仍要做好防颱準備，「璨樹颱風預計中午過後觸及北部，可能帶來強風豪雨，請避免外出，提醒民眾勿前往山區活動、勿至海邊觀浪戲水；固定窗戶、盆栽及招牌；清理居家周遭溝渠及洩水孔、住在低窪地區或地下室，應備沙包或架設水閘門。」

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