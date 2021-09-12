不敵璨樹強風豪雨！綠島南寮漁港漁船漏水　急吊上岸修繕

▲台東南寮漁港一艘綠島籍船隻疑似不敵璨樹強風豪雨，出現船艙破損漏水的情形。（圖／記者楊漢聲攝）



記者楊漢聲、林冠吟／台東報導

中颱璨樹沿著台灣東部沿海北上，其暴風圈已壟罩台灣各個地區，造成東部沿海出現10級以上強陣風，並易有長浪發生。台東第一三岸巡隊12日在綠島南寮漁港執行勤務時，發現港內一艘綠島籍漁船出現船艙破損漏水的情形，緊急通報船長，用吊車將船隻吊掛上岸修繕。

中颱璨樹沿著台灣東部沿海北上，受到颱風及其外圍環流影響，台灣沿海風浪明顯偏大，易有長浪發生，據中央氣象最新消息指出，台灣各地區含（蘭嶼、綠島）皆應嚴防強風豪雨，鄰近海面及巴士海峽航行作業船隻都應嚴加戒備，漁民們也為此紛紛駛入漁港躲颱風，不過台東第一三岸巡隊12日在綠島南寮漁港執行巡邏勤務時，發現港內一艘綠島籍漁船如意3號，疑似不敵璨樹的狂風暴雨，船艙出現破損漏水的情形，緊急通知相關人員，以吊車將船隻掛上岸進行修繕。

對此中央氣象局也對民眾呼籲，受到颱風及其外圍環流影響，台灣沿海風浪偏大，易有長浪出現，東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區、恆春半島及基隆北海岸出現10級以上強陣風，大臺北地區及南部、北部沿海地區、馬祖、金門、澎湖亦有8至9級強陣風，請民眾應做好防颱準備，勿前往海邊觀浪，以維護自身的安全；而航行船隻也應提前做好防颱準備，務必做好防颱措施。

▲岸巡隊發現後，緊急用吊車將船隻吊上岸修繕。（圖／記者楊漢聲攝）