打完AZ呼吸困難「癱軟、四肢麻痺」　她痛哭：想拿水但站不起來

▲打完AZ後出現強烈的副作用。圖為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內新冠疫苗進入年輕族群的大規模接種，不少人分享接種後的身體變化，一名網友早上9點接種完後，下午3點開始體溫升高、顫抖、畏寒，吃了普拿疼後完全沒退燒，一直燒到39.3度，呼吸非常困難，甚至還出現四肢麻痺症狀，一度覺得自己快要往生，幸好隔天狀況就漸漸緩解了。

網友在PTT代友人發文，友人早上打完AZ後，觀察後沒問題便到公司上班，下午3點開始感到畏寒、體溫升高，立刻請假回家休息，搭公車回家的路上不斷顫抖，回家後東西全丟在地上，整個人癱軟在床上，不停地大口喘氣，感覺自己呼吸不要空氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

到了晚上6點，她吃了一顆普拿疼後完全沒有退燒，一路燒了4小時，這段期間除了全身滾燙之外，全身的關節都像針在刺一樣痛，伴隨著非常喘，呼吸非常困難，我必須一直大口呼吸喘氣，「最可怕的是我還出現麻痺症狀，從腳掌開始，我的小腿、大腿跟手掌都出現麻痺，想要站起來拿水但完全站不住，因為四肢癱軟」。





▲女網友呼吸困難，甚至出現麻痺症狀。（圖／翻攝自PTT）

她一個人住套房害怕到哭出來，一直有和家人通電話，雖然家人建議她去掛急診，但是完全沒有力氣起床，晚上10點吃了一顆藥後就睡著了，半夜醒來時就沒有出現腳麻跟刺痛的狀況，隔天就只剩下身體發熱跟肌肉痠痛而已，接下來幾周會多觀察身體狀況，「奉勸有安排打疫苗的人，最好要有同住的人照顧比較好，即使一個人也要讓家人朋友即時知道」。

貼文一出，網友們回應，「一個人住感覺真的會很無助，我自己也是」、「我打完後右眼大出血，問醫生，也說很罕見」、「AZ真的很痛苦，躺了4天，根本鬼門關回來」、「打完後護理人員都說要多喝水，個人覺得多喝水有差，我只有微發燒而已」。也有人指出，會感覺到麻痺是因為過度換氣，「大口喘氣會造成過度換氣而產生痲痹，我親身經歷過」、「麻痺可能是你過度換氣」。