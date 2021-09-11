「璨樹」來勢洶洶　台電籲民眾多利用網路通報查詢停復電資訊

▲「璨樹」來勢洶洶！為防範災情，台電桃園區營業處進行各項搶修物資整備。（圖／台電提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「璨樹」來勢洶洶！為防範災情，台電桃園區營業處11日表示，該處除進行各項搶修物資整備外，同時提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

台電桃園區營業處強調，台電的配電自動化系統，可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可下載使用台灣電力APP，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，搶修專線『1911』儘量禮讓年長者或不便上網民眾使用(或撥打 (桃園)區處通報電話03-3323331及3323221)。

另外，也提醒市民朋友，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落，破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

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