璨樹襲台萬一停電　台電籲「不用打電話通報」：後端都知道

▲中颱璨樹襲台萬一停電時，台電呼籲民眾，不用打電話通報後端都知道。（圖／台電提供）

記者鄧木卿／台中報導

璨樹颱風暴風圈11日上午接觸台灣陸地，雖然減弱為中度颱風，帶來的風雨仍不容小覷，台電台中區處已成立防颱緊急應變小組全力戒備，並表示多年前已建置配電自動化糸統，後端能即時得知何處停電，會立刻派員搶修，台電全台1911專線只有240人接聽，民眾不用急著打電話通報，透過「台灣電力APP」也能查詢修復進度，不如好好待在家比較安全。

台電台中區處下午1點30分已召開「防颱應變會議」，提前點檢各項防颱準備措施，包括人員、機具、設備、車輛等；務必在發生電力設備損害時，能夠及時動員，在最短時間內為民眾搶修復電。

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台中區處長黃明舜說，避免因為外物碰觸及樹木壓倒電力設備造成停電，已提前加派人力進行線路巡視、礙子清洗，以及修剪靠近線路的樹木，他也提醒民眾應加強固定招牌看板及修剪自家樹木，易淹水之地區亦應防範地下室配電設備淹水，靠近陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸。

台電表示，停電不要急著打電話，若民眾與附近鄰居通通都停電，由於多年前已建置配電自動化糸統，已能即時得知各主要配電線路是否故障，用戶不用通知，台電主動會安排人員前往修復；台電亦呼籲民眾將「1911」客服專線留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用，一般民眾可多利用「台灣電力APP」查詢，以加速搶修降低停電的不便。

此外，復電有固定的程序，採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，並以捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施為先，然後再一般用戶的順序，台電提醒，如果用戶無法因應長時間停電的話，最好自備發電機。

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