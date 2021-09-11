快訊／北市裝修工人夫妻染Delta！指揮中心追加公布定序

記者洪巧藍／台北報導

雙北爆發疫情，中央流行疫情指揮中心今（11）日記者會中追加公布最新基因定序結果，板橋社區相關裝修工人與妻子確認感染Delta，目前新北幼兒園群聚27案已經有20案定序出Delta病毒；至於台北市國中生檢驗確認是Alpha英國變異株。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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今日新增個案無幼兒園群聚相關，整起群聚關連個案維持27人，除幼兒園學童、教師與其家人外，還有同社區住戶、裝修工人與其妻子。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞於記者會中報告，目前幼兒園定序18案都是Delta病毒，新增包含5名幼兒園家人(案16151、16152、16153、16161、16165)與和埃及爸一家接觸的社區接觸者（案16163）都是感染Delta。

至於板橋社區的裝修工人和妻子，原本是已收到檢體進行定序中，就在記者會進行10分鐘多，羅一鈞緊急公布收到最新定序結果，2人確認感染Delta；同時也公布台北市國中生檢驗確認是Alpha英國變異株，屬於舊案。

羅一鈞另公布新北幼兒園群聚增加一個抗體檢驗陽性，是幼兒園學童的奶奶（案16165），因為有接種過疫苗，驗出來是跟疫苗相關的S抗體，和感染相關的N抗體是陰性，代表仍然是近期感染。