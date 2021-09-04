《D.P》真實版！韓空軍「拿螺絲電鑽」性侵學弟　當眾猥褻女長官

▲《D.P：逃兵追緝令》劇情其實是南韓部隊現實中的生活。（圖／Netflix提供）

記者羅翊宬／編譯

知名串流影視平台Netflix近期熱播的南韓影集《D.P：逃兵追緝令》，由於劇中描述的軍隊霸凌、暴力行為過於寫實，加上近來部隊性侵、性騷輕生案頻傳，引發社會廣大討論。然而，南韓空軍部隊又傳出霸凌、性騷案，2名年僅23歲的空軍助教竟然拿起十字頭螺絲電鑽戳學弟的肛門，甚至當著其他士兵面前性騷擾女性長官。

《D.P：逃兵追緝令》出現部隊士兵遭長官強逼現場手淫、火燒陰毛的橋段。根據韓媒《國民日報》獨家報導，慶尚南道晉州市空軍教育司令部的2名年僅23歲的助教A某、B某被舉報，從去年的4月至7月之間，向部隊內的學弟、女性長官共6人犯下毆打、強逼類似性行為、言語性騷擾，其中一名受害者至今仍無法從痛苦中脫離，連續6個月服用精神科藥物。

報導指出，B某去年4月向當時腰部受傷的學弟拳打腳踢，成為這起霸凌案的開端，之後A某於同月涉嫌強逼該名新兵進行類似性行為。直到7月，A某又將焦點轉移至另名新兵，他居然在部隊辦公室拿起螺絲電鑽，戳向該名新兵的肛門，之後又盜用該名新兵的帳號，在空軍論壇網站發文，嘲諷該名新兵。

另外，A某與B某還曾當著其他士兵面前，出言性騷擾多名女性長官，「我好想和妳們做愛喔」，令受害的女性上級幹部苦不堪言。

▲南韓軍隊屢傳上級對下級的嚴重霸凌案。（圖／達志影像／美聯社）

南韓空軍被指控在應對與懲處等作為上態度消極！受害的新兵去年7月向上級稟報此事，雖然軍事警察隊已針對此案展開調查，但沒想到A某與B某僅被調往其他大隊，因為仍是屬於同一個部隊，因此無法有效阻止加害者與被害者碰面，甚至加害者還刻意慫恿被害者原諒，被害者們只能暗自哭泣、殷殷期盼加害者退伍的一天能夠趕快到來。

A某於今年2月退伍時被以降級至上兵做處置，之後依犯下侮辱、特殊報行、情報通訊網法等罪嫌被起訴，目前釜山地方法院正審理該案。至於B某則是於今年6月被降級制上兵後退伍。

A某的律師在與《國民日報》通話時表示，「我們承認其他罪嫌，不過針對犯下螺絲電鑽戳肛門，則是予以強烈否認！該名新兵的身體與衣服毫無損傷，只是單純開玩笑而已。」

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