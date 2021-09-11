竹竹苗合併？　賴香伶反對倉促修法「其他縣市更窮困」

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（圖／賴香伶國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹縣長楊文科11日邀集竹竹苗3縣市首長、立委研商縣市合併升格，台灣民眾黨立委賴香伶會中表示，不能接受「苗栗是順便的」這種說法，應該務實面對竹竹苗合併，一起修改《財政收支劃分法》，而不是讓「第七都」去與其他六都競爭資源，其他縣市更窮困，造成「大家輸」的局面。

賴香伶表示，林智堅提出新竹縣市合併主張，有人認為他是「私心自用」，想讓新竹縣市先合併，苗栗以後再說？作為苗栗的女兒，這種作法她不能認同。新竹縣市合計100多萬人，但苗栗縣與新竹縣加起來也是100多萬人，任期將屆滿的苗栗縣長徐耀昌並沒有拋出合併議題，但林智堅在任期最後才主張縣市合併，作為政治人物風範，這就是很大的差別。

賴香伶說，為了地方整體發展，縣市合併應該在這7年內就提出，這一次林智堅的起心動念有沒有「因人設事」？若沒有「因人設事」需要衝去總統府跟總統蔡英文報告嗎？需要在民進黨中常會內一一溝通嗎？這是令人不解之處。

賴香伶表示，林智堅的這些動作，與民進黨立院黨團總召柯建銘在立法院一樣，意思就是說：他要通過的法，沒有過不了的，他要處理的議案、預算，是沒有什麼難處的，因為他們人多嘛！這種作法實在令人難以接受。

賴香伶指出，如果說把苗栗算進去新竹縣市合併，就超過150萬人、不用修法，苗栗是順便的嗎？苗栗是拿進來加減用的嗎？這個倉促、貿然的合併或修法，她不能接受，不能就這樣遂行他們的意志。

賴香伶強調，身為小黨立委，就事論事來說，若需要走這條路，可能使議員席次變少，這是歷史趨勢所需，大家可以共同面對，但不要因為時間到了，就想衝過去，民進黨政府都用「衝過去再說」的做法，沒有整體規劃，應該縝密、務實面對「竹竹苗」合併，《財政收支劃分法》也併同修法，而不是「第七都」去與其他六都競爭資源，其他縣市更加窮困，這是大家都輸的局面。