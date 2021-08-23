夜點費、津貼恐失效！勞基法禁女上夜班違憲　賴香伶籲勞動部提案修法

▲立委賴香伶「夜間工作保障失效，勞動部應提案修法」記者會。（圖／賴香伶辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

大法官日前認定，《勞基法》第49條第1項規定，限制女性夜間工作，違反《憲法》第7條保障性別平等意旨，宣告該法條失效。立委賴香伶23日要求勞動部應儘速提案修法，讓不同性別的勞工在夜間工作時，都可以領取相關津貼。

賴香伶、台北市產業總工會理事長邱奕淦、女性工會幹部鄭雅慧23日上午召開記者會，要求勞動部應儘速提案，修正《勞基法》第49條規定，保障夜間工作者的安全衛生需求及交通安排，避免補貼深夜計程車資的「交通津貼」、補貼宵夜的「夜點費」等勞工權益受損，並應納入工會等集體勞動關係規範，促使夜間工作議題納入勞資協商。

賴香伶表示，尊重大法官會議對性別平權的認定，但《勞基法》49條第1項原賦予雇主應提供女性夜間工作者必要的安全衛生設施，及計程車等交通工具安排，透過工會等勞資協商，讓不同性別的勞工於夜間工作時都可因此領取「夜點費」、「交通津貼」或「夜間工作津貼」。

賴香伶提及，該法失效後，對勞工深夜工作保障相當不利，工會也難以據此要求資方針對夜間工作議題協商，「夜點費」、「交通津貼」或「夜間工作津貼」等保障恐將失效。

邱奕淦表示，大法官已指出「盡量避免違反生理時鐘之夜間工作，是不分性別的需求」，解釋文應該要達成「夜間工作者不分性別都要有更多保障」，不料釋字807號以後卻變成「不分性別一律不必特別保障」，大法官宣告立即失效，而沒有給予行政及立法部門時間去完成配套，那雇主從此刻起，就不再負有法律要求應盡到夜間工作保障的義務，變成任意性、恩惠性給予，這反而是勞權倒退。

鄭雅慧指出，原本《勞基法》第49條第5項，對女性在妊娠及哺乳期間是保護不能從事夜間工作的，因為它是原本49條第1項的例外，現在第1項沒了，那第5項妊娠及哺乳期間還要不要保護？也是行政立法部門都要趕緊補漏的。