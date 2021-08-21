限制女性夜間工作違憲　賴香伶：速修《勞基法》保障夜間工作權益

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

大法官20日做出釋字第807號解釋，《勞動基準法》第49條第1項規定限制女性勞工夜間工作形成差別待遇，淪於性別角色窠臼，違反《憲法》第7條保障性別平等意旨，自解釋公布之日起失效。對此，台灣民眾黨立委賴香伶指出，《勞基法》原本賦予雇主應提供勞工夜間工作必要的安全衛生設施、深夜下班叫計程車等規定，應儘速修法保障夜間工作的勞工的權益。

賴香伶表示，尊重大法官對性別平權的認定，但該法條原賦予雇主應提供勞工夜間工作必要的安全衛生設施，及計程車等交通工具安排，也將因此失效，也衝擊台灣勞工的集體勞動關係，呼籲勞動部、朝野黨團應正視問題，本會期儘速對《勞基法》第49條進行修法，保障夜間工作的勞工權益。

賴香伶指出，對於女性夜間於晚間10點至隔天凌晨6點工作，《勞基法》第49條第1項原規定，雇主經工會或勞資會議同意，且「一、提供必要之安全衛生設施。無大眾運輸工具可資運用時，提供交通工具或安排女工宿舍」，可不在此限，許多工會或勞資會議因此爭取使雇主給予「夜間工作津貼」或「交通津貼」、「夜點費」，讓勞工深夜下班可叫計程車、提供宵夜餐費等，該法條失效後，勢必衝擊夜間勞工工作權益。

面對《勞基法》第49條失效，賴香伶認為，立法院應儘速修正《勞基法》第49條，在性別平等前提下，雇主仍應給予夜間工作勞工「必要安全衛生設施」，保障深夜工作勞工的健康，雇主也應提供交通工具等協助，讓勞工安全上下班。而過去由於《勞基法》賦予工會同意權，才能使勞工權益有相對保障，未來修法也應將集體勞動關係納入，才能讓勞資雙方透過協商，解決不同職場環境問題。

賴香伶表示，勞動部應負起責任提出修法草案，行政院也應盡速將修法版本送到立法院，讓勞工深夜工作的安全衛生設施、交通安排與工會參與3個部分都納入規範，才能避免衝擊深夜工作的勞工權益。