中颱璨樹陸警範圍擴大　新北災害應變中心提升至一級開設

▲侯友宜11日上午視察防汛重點工程整備工作。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊蕓／新北報導

璨樹颱風來襲，新北市災害應變中心於11日上午8時30分成立二級開設，中央氣象局11時30分發布璨樹颱風新北陸上颱風警報，新北市府也隨之宣布，新北災害應變中心及各區公所同步提升為一級開設，進行防颱整備工作。

璨樹於11時減弱為中度颱風，暴風圈已進入恆春半島，中央氣象局擴大陸上颱風警報警戒範圍，除基隆、台北外，全台本島共17縣市都在陸警範圍內。

侯友宜上午透過臉書提醒，璨樹颱風逐漸逼近，請市民防疫也要防颱，保護自身安全。他也根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發布的資訊，表示目前颱風預測路徑持續接近新北市，今晚到明日一整天風雨都在增強的過程，預計週六深夜至週日全天影響新北最為明顯；週一上午脫離暴風圈後，風雨才會減弱。

侯友宜說，市府團隊已上緊發條、提前做好相關整備工作，請市民朋友隨時注意颱風動態及市府公告相關防災訊息，也務必落實防疫、防颱工作，待在家最安全。

他呼籲，尤其不要到海邊觀浪、垂釣，若不遵守規定，為了保護市民的安全，市府一定強制驅離而且執行處罰，還請大家多多配合。

▼強颱璨樹來襲，侯友宜提醒新北市民注意自身安全，做好防颱準備。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）