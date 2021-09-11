因應璨樹北撲！宜花省道11日晚　視風雨狀況不排除預警封閉

▲璨樹北撲，蘇花路廊（如圖）等宜花省道，11日晚恐預警封閉。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

因應璨樹颱風陸上颱風警報，警戒區域包含宜蘭縣、花蓮縣，依中央氣象局預報颱風環流將帶來豪大雨及強風，公路總局第四區養護工程處評估山區道路致災潛勢風險高，為維護用路人車安全，針對台8線（中橫公路）大禹嶺~太魯閣路段、蘇花路廊（台9線及台9丁線）蘇澳至崇德、台7線（西村至棲蘭）、台7甲線（棲蘭至思源埡口）、台9線北宜公路等路段不排除在稍晚後，視風雨規模實施預警性封閉道路。

公路總局第四區養護工程處表示，除上揭路段外，轄管台11線海岸公路、台2線濱海公路臨海易受長浪攻擊路段等亦不排除進行機動管制通行或執行預警性封閉。

公路總局並呼籲用路人，颱風來襲期間豪雨及強風易複合產生邊坡落石、坍塌及土石流，非必要避免進入山區，行駛山區道路沿線留意邊坡坍方落石危害，並請多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息，預先因應規劃行程。

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