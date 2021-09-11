LIVE／8縣市陸上警戒「越晚雨越大」　氣象局最新說明

生活中心／台北報導

颱風璨樹的暴風圈在上午9時已接觸台灣南端陸地，璨樹結構紮實，暴風圈內風雨明顯，氣象局也擴大陸警警戒範圍，包括花東、南投以南等地都在警戒範圍內，今日東半部越晚雨勢越明顯，明日環流雲系越過中央山脈，將影響西半部陸地。氣象局11:40將說明颱風最新動態。

天氣風險公司總經理彭啟明稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，颱風不見得會登陸，路徑若往東偏，結構比較不會被破壞，強度相對更強，明日各地風雨最大，預計花蓮、宜蘭、新北、台北都有機會達到放颱風假的標準邊緣。

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▲璨樹颱風襲台，氣象局最新說明。（圖／氣象局）

▲璨樹颱風結構紮實，颱風中心風雨很強。（圖／翻攝自RAMMB）

氣象局表示，陸上警報警戒範圍包括花蓮、台東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投；海上警報警戒範圍包括台灣附近各海面及巴士海峽。



氣象局簡任技正伍婉華表示，璨樹位於鵝鑾鼻南南東210公里海面上，目前仍是強烈颱風，不過昨晚到今晨有稍微減弱，北上過程中還會減弱，即使如此，經過東邊海面時仍會時較強中度颱風，且璨樹風雨結構紮實，颱風中心通過的地方要注意，綠島、蘭嶼中午前後風雨就會增大。

而颱風環流已開始一波波影響台灣，今日清晨到現在，基隆北海岸、東半部、恆春半島都有雨，到了晚上雨勢會更大。明日環流雲系越過中央山脈，將影響西半部陸地，周日中部以北、東北部、東部、其他山區有大雨或豪雨，北部、東北部、東部有豪雨以上等級降雨。

▲▼璨樹颱風暴風圈已觸陸。（圖／氣象局）

璨樹位於太平洋高壓邊緣，高壓、地形等因素都會影響颱風路徑，若路徑稍微偏東，對台灣威脅性就會減小，風雨也會減弱。至於是否登陸，目前最可能路徑應是從東方海面北上。下周一颱風遠離，台灣改吹西南風，中南部、恆春半島斷斷續續有雨。