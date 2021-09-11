璨樹來襲！新北災害應變中心二級開設　侯友宜籲市民防疫也要防颱

▲強颱璨樹來襲，侯友宜提醒新北市民注意自身安全，做好防颱準備。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者蘇晏男／新北報導

強颱璨樹逐漸北上，中央氣象局11日指出其暴風圈在上午9時已接觸台灣南端陸地，且結構扎實，預估明起北台灣與東台灣有豪雨以上等級降雨。新北市長侯友宜上午透過臉書表示，新北市及各區公所災害應變中心稍早已二級開設，請市民做好防颱準備，並隨時注意颱風動態及市府公告相關防災訊息。

「請市民朋友防疫也要防颱，保護自身安全！」侯友宜提醒，氣象局上午8時30分發出海上颱風警報，預計強度會持續增強，最快11日下午就會發出陸上颱風警報。他也根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發布的資訊，表示目前颱風預測路徑持續接近新北市，今晚到明日一整天風雨都在增強的過程，預計週六深夜至週日全天影響新北最為明顯；週一上午脫離暴風圈後，風雨才會減弱。

侯友宜說，市府團隊已上緊發條、提前做好相關整備工作，請市民朋友隨時注意颱風動態及市府公告相關防災訊息，也務必落實防疫、防颱工作，待在家最安全。

他呼籲，尤其不要到海邊觀浪、垂釣，若不遵守規定，為了保護市民的安全，市府一定強制驅離而且執行處罰，還請大家多多配合。

▼新北華江抽水站因應璨樹颱風來襲，進行重點工程整備工作。（圖／記者許靖騏攝）