　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

太歲頭上動土！　安平警立破香油錢竊案

▲台南市警四分局安平所警方迅速破獲安平西㡣殿香油錢竊案，查獲涉案竊嫌王姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲安平西龍殿楊姓主委，特親赴派出所感謝員警立即逮獲竊嫌，並致贈員警一箱芝麻乾拌麵，以慰勞辛勞辦案員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平西㡣殿，9月8日向市警四分局報案，稱殿內香油錢疑似遭竊，安平所立即成立專案小組，立即鎖定王姓男子涉有重嫌，案經警方迅速於報案當日晚上6時將王嫌傳喚到案，突破王嫌心防而坦承犯案，並供稱他利用自製尼龍繩用黏取的方式竊取香油錢約3千元，所得贓款皆花用殆盡，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方說，安平西㡣殿於9月8日向四分局報案反應稱，殿內香油錢疑似有遭竊，安平所立即成立專案小組，針對可疑時段過濾清查涉案人士，抽絲剝繭調閱周遭監視器後發現，竊嫌疑似9月2日上午8時利用廟方無人之際入內偷竊，並經擴大清查周邊車輛與民眾訪查，立即鎖定慣竊王姓男子涉有重嫌，經警方迅速於報案當日晚上6時將王嫌傳喚到案，警方突破王嫌心防而坦承犯案，並供稱他利用自製尼龍繩，用黏取的方式竊取香油錢約3千元，所得贓款皆花用殆盡。

▲台南市警四分局安平所警方迅速破獲安平西㡣殿香油錢竊案，查獲涉案竊嫌王姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局安平所警方迅速破獲安平西㡣殿香油錢竊案，查獲涉案竊嫌王姓男子依法送辦。

警方偵辦過程中發現，雖王嫌自稱因急需用錢而心存歹念作案，尋找小公廟下手比較不會被發現，但對王嫌敢在神明前偷油錢，真是在太歲頭上動土，深不知廟內有監視器，讓慣竊看到警方所掌握的跡證而百口莫辨，驗證舉頭三尺有神明。

▲台南市警四分局安平所警方迅速破獲安平西㡣殿香油錢竊案，查獲涉案竊嫌王姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平西龍殿楊姓主委10日上午11時許，特親赴派出所感謝員警立即逮獲竊嫌，並致贈員警一箱芝麻乾拌麵，以慰勞辛勞辦案員警，並直呼稱「安平警真正讚」！

四分局分局長甘炎民表示，歹路毋湯行，凡走過必留痕跡，本案感謝廟方機警察覺香油錢有異，而通報警方破獲該起竊案，讓歹徒即時逮捕嚇阻，以避免其他被害再發生，呼籲民眾遇到可疑人事物要立即向警方反應，安平警亦積極針對安平地區建立監視器與友善通報群組，以達到遇案必查，立即偵破之效。

「原燒優質原味燒肉商品卡」

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
梁家輝「遭台灣封殺」擺路邊攤維生！　周潤發一句話救了他
張鈞甯硬起來提告「要求8網友道歉」！　怒：傷害名譽極其惡劣
室友鑽進被窩！　男大生睡夢中「被含住」崩潰
719前沒勾AZ！等完495萬人「輪他們打第二劑」　網：我一
璨樹「陸警範圍擴大」17縣市警戒！　減弱成中颱仍超強
美軍炸錯人？ISIS-K遭轟炸影片曝　死者是美國工程師
LIVE／8縣市陸上警戒「越晚雨越大」　氣象局最新說明
金正恩不甩愛妻和她親密黏TT！　「粉衣女」意外成焦點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮市與韓國蔚山締盟姊妹40年　推出影像展及韓食饗宴活動

太歲頭上動土！　安平警立破香油錢竊案

瑞穗文旦柚評鑑出爐！4金牌得主2轉行務農　苦心鑽研獲肯定

「併」不可行小心荷包失血！　南警加強取締併排停車

南警掃黑行動斬不法金流　刨根揪首惡澈底瓦解幫派組織

嘉義「變色龍歡樂世界」熄燈　當地人震驚：逛文化路必去唉！

埃及爸家人曾到新竹外帶　語言不通路不熟…哪間餐廳待追查

假日凌晨擾清夢　飆車競速遮車牌拒攝錄佳里警一網打盡

永康文創園區公2公園完工　建構遊憩「綠三角」！

快訊／高雄宣布9／11正常上班上課　颱風假無望「還是要補班」

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

藝人澎恰恰欠2.4億債務走投無路　連千毅公布誘人薪資喊「我幫你」

海陸警報齊發！強颱璨樹持續靠近台灣　周日「壟罩全台」總雨量3地最恐怖

花蓮市與韓國蔚山締盟姊妹40年　推出影像展及韓食饗宴活動

太歲頭上動土！　安平警立破香油錢竊案

瑞穗文旦柚評鑑出爐！4金牌得主2轉行務農　苦心鑽研獲肯定

「併」不可行小心荷包失血！　南警加強取締併排停車

南警掃黑行動斬不法金流　刨根揪首惡澈底瓦解幫派組織

嘉義「變色龍歡樂世界」熄燈　當地人震驚：逛文化路必去唉！

埃及爸家人曾到新竹外帶　語言不通路不熟…哪間餐廳待追查

假日凌晨擾清夢　飆車競速遮車牌拒攝錄佳里警一網打盡

永康文創園區公2公園完工　建構遊憩「綠三角」！

快訊／高雄宣布9／11正常上班上課　颱風假無望「還是要補班」

網紅打2劑BNT開趴確診Delta！同行「3劑混打哥」沒感染　疫苗品牌曝

秋天必玩3條單車路線！騎進世界最美自行車道　賞湖畔的落羽松秘境

IWC揭美國海軍飛行錶神秘面紗　開放錶迷買限量「特別版」

快訊／台電人員移除樹枝防災　手腳遭電擊倒地送醫搶救

中颱燦樹陸警範圍擴大　新北災害應變中心提升至一級開設

南投千坪日式水上Villa價格超親民！一泊二食＋超大湯屋隨你泡

「要像情侶就要跟我睡」《宮S》女星爆退出演藝圈因被逼發生性關係

投客操作實登從高改低報！內行人勸：條件再好都別接受

璨樹襲台交通異動懶人包！台鐵南迴午後停駛、立榮國內線明全取消

金正恩疑有12名替身！靠複製人出席閱兵式　專家：本人恐遭監禁

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

埃及爸家人曾到新竹外帶　餐廳待追查

嘉義「變色龍」熄燈　當地人震驚

獨／4000萬敞篷狂牛違停七期紅線

鄭文燦：桃園二級加強警戒延至9/23

明天是否停班課　高雄宣布了

台中又有175國中生畢旅衝義大、墾丁

南投人工湖挖出1500噸一級致癌物

買烤糯米玉米變黃玉米！老闆娘氣炸：回來換啊

飆車競速遮車牌拒攝錄警一網打盡

退輔會主委馮世寬親頒任務終止令　願英靈永息

楊文科邀共議第7都　竹竹苗15人大咖回應

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

璨樹逼近　彰化明天上班上課

群聚罰6萬元拒繳汽車禁動後繳清

更多熱門

相關新聞

他要幫友裝洗手台　路見「公用洗碗槽」竟搬走

他要幫友裝洗手台　路見「公用洗碗槽」竟搬走

高雄一名51歲的賴姓男子，因答應幫朋友家中裝設一座洗手台，路過自由黃昏市場時，竟然為了省下開銷，直接搬走整座公用洗碗槽。市場管委會人員巡查時，發現洗碗槽不翼而飛，連忙報警，警方調閱監視器並查獲賴嫌，全案依竊盜罪嫌函請橋頭地檢署偵辦。

女子深夜安平跳海警救援拖上岸

女子深夜安平跳海警救援拖上岸

失業男繳費機當ATM　囂張潛四面佛偷香油錢

失業男繳費機當ATM　囂張潛四面佛偷香油錢

安平觀音亭盂蘭盆消災祈福法會

安平觀音亭盂蘭盆消災祈福法會

企業捐贈救護車1輛助救人

企業捐贈救護車1輛助救人

關鍵字：

安平香油錢竊案

讀者迴響

熱門新聞

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

不斷更新／全台停班課一次看！台東宣布：下午停班停課

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

璨樹暴風圈觸陸！颱風結構紮實

陳雨菲穿「陸牌球鞋」腳被割出血　代言人慘遭出征

最容易單身的3大星座！

小一新生「偏僻路邊大哭」！她機警停車…善舉救回他

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

強颱璨樹路徑東修！高雄花蓮納陸警　下午觸陸暴風圈罩全台

基隆老闆剁一整夜　燉煮「人肉羊肉爐」

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面