太歲頭上動土！　安平警立破香油錢竊案

▲安平西龍殿楊姓主委，特親赴派出所感謝員警立即逮獲竊嫌，並致贈員警一箱芝麻乾拌麵，以慰勞辛勞辦案員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平西㡣殿，9月8日向市警四分局報案，稱殿內香油錢疑似遭竊，安平所立即成立專案小組，立即鎖定王姓男子涉有重嫌，案經警方迅速於報案當日晚上6時將王嫌傳喚到案，突破王嫌心防而坦承犯案，並供稱他利用自製尼龍繩用黏取的方式竊取香油錢約3千元，所得贓款皆花用殆盡，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方說，安平西㡣殿於9月8日向四分局報案反應稱，殿內香油錢疑似有遭竊，安平所立即成立專案小組，針對可疑時段過濾清查涉案人士，抽絲剝繭調閱周遭監視器後發現，竊嫌疑似9月2日上午8時利用廟方無人之際入內偷竊，並經擴大清查周邊車輛與民眾訪查，立即鎖定慣竊王姓男子涉有重嫌，經警方迅速於報案當日晚上6時將王嫌傳喚到案，警方突破王嫌心防而坦承犯案，並供稱他利用自製尼龍繩，用黏取的方式竊取香油錢約3千元，所得贓款皆花用殆盡。

▲台南市警四分局安平所警方迅速破獲安平西㡣殿香油錢竊案，查獲涉案竊嫌王姓男子依法送辦。

警方偵辦過程中發現，雖王嫌自稱因急需用錢而心存歹念作案，尋找小公廟下手比較不會被發現，但對王嫌敢在神明前偷油錢，真是在太歲頭上動土，深不知廟內有監視器，讓慣竊看到警方所掌握的跡證而百口莫辨，驗證舉頭三尺有神明。

安平西龍殿楊姓主委10日上午11時許，特親赴派出所感謝員警立即逮獲竊嫌，並致贈員警一箱芝麻乾拌麵，以慰勞辛勞辦案員警，並直呼稱「安平警真正讚」！

四分局分局長甘炎民表示，歹路毋湯行，凡走過必留痕跡，本案感謝廟方機警察覺香油錢有異，而通報警方破獲該起竊案，讓歹徒即時逮捕嚇阻，以避免其他被害再發生，呼籲民眾遇到可疑人事物要立即向警方反應，安平警亦積極針對安平地區建立監視器與友善通報群組，以達到遇案必查，立即偵破之效。

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