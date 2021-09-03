失業男闖停車場繳費機當ATM　潛永康四面佛偷2萬香油錢

▲林男失業後開始鎖定無人看管的停車場繳費機行竊，共計偷得8萬多元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大發現1名男子失業後，竟然當起停車場大盜，利用鐵棒撬開錢箱，並偷走其中現金，警方追查從5月起，男子共涉及12件停車場繳費機竊盜，另外還跑去永康四面佛偷走2萬香油錢。

警方調查，21歲的林姓男子，原本在加油站打工，5月份失業後將腦筋動到停車場的繳費機，林專挑無人看管的停車場，利用細鐵棒伸進繳費機錢箱，撬開鎖頭後將錢拿走。

▲林男除了都停車場繳費機，甚至大膽潛入永康四面佛偷2萬香油錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方清查，林嫌3個多月以來共偷遍北市12處停車場繳費機，共計得手8多萬元，林嫌還在7月中旬晚上11時許，潛入大安區知名永康四面佛竊盜，破壞放在桌子上的功德箱，伺機將裡面2萬元全部拿走。

警方事後調閱監視器清查，鎖定林姓男子涉有重嫌，事後前往林曾經上班的加油站埋伏，見到返回加油站的林嫌後隨即上前逮人，訊後依照竊盜罪嫌將林送辦。

林嫌到案後坦承，因為從加油站離職後沒有找到工作，所以才想找無人看管的停車場繳費機下手行竊，偷來的錢都已經拿來當生活費用消耗殆盡，警方也將持續追查是否有共犯涉案。

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