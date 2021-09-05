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女子深夜安平觀夕平台跳海　安平警救援攔阻拖上岸

▲女子深夜前往台南安平觀夕平台跳海，安平警方發現背包及酒瓶，馬上搜索救援，將女子自海拖上岸送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲女子深夜前往台南安平觀夕平台跳海，安平警方發現背包及酒瓶，馬上搜索救援，將女子自海拖上岸送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局安平所巡佐莊宏全、警員林昇松、鄭振榮、陳耿俊等4員，4日深夜接獲110通報安平觀夕平台有女子欲跳海尋短，員警立即趕往現場，發現現場留有背包及空酒瓶，情況緊急，即以手電筒微弱的燈光於海面上搜尋，終於確認該女子於海中位置，即時通報消防及海巡人員衝入海中，合力將該女拖回岸邊。

該女子獲救後意識清楚，生命跡象穩定，後由消防局人員護送至醫院治療；經詢該女子因細故與丈夫爭吵，一時情緒失控想不開，自住家徒步走往觀夕平台自殺，幸好丈夫一路尾隨其，並適時通報警方到場協助，順利攔阻憾事發生，員警也聯絡衛生局人員後續追蹤輔導。

南市警四分局長甘炎民表示，人生不如意十之八九，但天無絕人之路！應勇敢面對，不可輕生，遭遇挫折困難時，可尋求親友、政府或社會的協助；亦請大家平時應多關心周邊的親朋好友，適度排解負面情緒，遇有情緒困擾可尋求專業醫師、諮商心理師協助、撥打「1925」（「依舊愛我」諧音）或110專線詢問，有問題一定要向外求援，千萬不要悶在心裡、獨自承受。再次提醒大家，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會溫暖處處有，人間溫情處處在，關關難過關關過，必能平安度過這一關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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