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璨樹登陸菲律賓！菲氣象局：未來受台灣地形影響　威力可能減弱

▲▼璨樹颱風登陸菲律賓。（圖／翻攝自PAGASA）

▲璨樹颱風登陸菲律賓。（圖／翻攝自PAGASA）

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）最新消息指出，強颱璨樹（Chanthu）在當地時間上午8時30分於巴坦群島（Batanes）的伊萬那市（Ivana）登陸，目前中心最大風速為每小時215公里，瞬間陣風高達每小時265公里，持續以每小時15公里的速度朝西北偏北移動。

璨樹在菲律賓當地又稱作「Kiko」，目前巴坦群島（Batanes）和巴布延群島（Babuyan）東北部處於4級暴風警戒，未來12小時內該區風力可達每小時171至220公里。未來24小時將帶來強烈致災性降雨，並在12日逐漸朝北或東北前進，經過台灣以東海域。

PAGASA也預估，受到台灣地形影響，璨樹颱風的威力可能會逐漸減弱；但是在菲律賓沿海地區可能出現2.5至15公尺巨浪，暴風範圍的低窪地區必須慎防海水倒灌。

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