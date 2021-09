璨樹登陸菲律賓！菲氣象局：未來受台灣地形影響　威力可能減弱

▲璨樹颱風登陸菲律賓。(圖/翻攝自PAGASA)



記者張方瑀/綜合報導

菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局(PAGASA)最新消息指出,強颱璨樹(Chanthu)在當地時間上午8時30分於巴坦群島(Batanes)的伊萬那市(Ivana)登陸,目前中心最大風速為每小時215公里,瞬間陣風高達每小時265公里,持續以每小時15公里的速度朝西北偏北移動。

At 8:30 AM today, Typhoon #KikoPH made landfall over Ivana, Batanes. pic.twitter.com/aC2nfFYt53