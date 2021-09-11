璨樹超猛風雨襲台！鄭明典示警「7月連震多」：盡量別走山路

▲璨樹結構紮實，氣象局已針對東部3縣市發布大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者張乃文／綜合報導

強烈颱風璨樹逐漸北上，中央氣象局表示，璨樹暴風圈在上午9時已接觸台灣南端陸地璨樹結構紮實，暴風圈內風雨明顯，氣象局已針對東部3縣市發布大雨特報，今日東半部越晚雨勢越明顯，明日開始則是全台有雨，北、東易有豪雨以上等級降雨。氣象局長鄭明典提醒，7月連震釋放的總能量比去年整年還多，因此下雨期間盡量不要使用山區道路。

「雨開始下了！」鄭明典在臉書貼出累積雨量圖提到，不久前聽地震中心說，7月的連震累計釋放總能量比去年一整年還多，因此看到雨就想到要來提醒大家，「下雨期間盡量不要使用山區道路！」

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氣象局表示，陸上警報警戒範圍包括花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、屏東、高雄、臺南、嘉義、雲林、南投；海上警報警戒範圍包括臺灣附近各海面及巴士海峽。

氣象局簡任技正伍婉華表示，璨樹位於鵝鑾鼻南南東210公里海面上，目前仍是強烈颱風，不過昨晚到今晨有稍微減弱，北上過程中還會減弱，即使如此，經過東邊海面時仍會時較強中度颱風，且璨樹風雨結構紮實，颱風中心通過的地方要注意，綠島、蘭嶼中午前後風雨就會增大。

而颱風環流已開始一波波影響台灣，今日清晨到現在，基隆北海岸、東半部、恆春半島都有雨，到了晚上雨勢會更大。明日環流雲系越過中央山脈，將影響西半部陸地，周日中部以北、東北部、東部、其他山區有大雨或豪雨，北部、東北部、東部有豪雨以上等級降雨。