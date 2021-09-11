離島放颱風假「台東卻上班上課」！網灌爆饒慶鈴臉書：起床啊

▲台東縣政府宣布，綠島蘭嶼今停班課，台東正常上班課。（圖／翻攝自Facebook／饒慶鈴臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

強颱璨樹進逼，台東縣政府宣布，今（11日）綠島、蘭嶼停班停課，但台東縣其他地區照常上班上課。對此，消息一出，讓台東人相當不滿，紛紛灌爆縣長饒慶鈴臉書，留言酸「起床啊！」「縣長不用出門的吧！雨好大！安全在妳的手上喔！不要等到中午吧！」。

氣象局今表示，璨樹暴風圈將在上午接觸台灣南端陸地，氣象局也擴大陸警警戒範圍，其中包括「花蓮、台東（含綠島蘭嶼）、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投」；海上警報警戒範圍則包括台灣附近各海面及巴士海峽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台東縣長饒慶鈴昨（10日）於臉書宣布，由於強烈颱風璨樹逼進台東，根據中央氣象局風雨預報資料，綠島及蘭嶼首當其衝，9/11(六)2離島停班停課，台東縣其他地區正常上班上課。

對此，貼文一出引發當地人不滿，紛紛留言灌爆饒慶鈴臉書，「縣長起床了，你不能遲到喔，外面開始大風大雨喔，你說的台東縣要上班XD請不要因為賴床而臨時更改」、「下午確定不放假餒？ 如果發生意外誰負責？你負責嗎？可以先確定嗎？ 如果你堅持要我們上整天，我們的生命安全就交給你了，謝謝縣長」、「萬一中午開始風雨才要停班課，不就造成父母的困擾嗎？」「到底在堅持什麼」「有本事不要宣布中午過後停班停課啊！」「市長看看外面的雨開始變大了喔」、「起床啊！」「縣長不用出門的吧！雨好大！安全在妳的手上喔！不要等到中午吧！」

▼網友留言灌爆饒慶鈴臉書。