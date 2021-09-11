強颱璨樹侵台倒數！一圖看懂「背風低壓」　風雨大小關鍵就在這

▲璨樹颱風背風低壓。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

記者葉國吏／綜合報導

強颱璨樹暴風圈即將登陸，氣象局已經針對璨樹發佈海上陸上颱風警報。不過民間氣象公司「天氣風險」透露一個微小卻、卻對台灣影響程度可能差異很大的關鍵。

「天氣風險」在臉書粉專發文指出，因為颱風外圍風場與台灣地形的作用，模式預報在台灣海峽附近將出現「背風低壓」，在颱風北上的過程將與璨樹颱風產生類似「互旋」的作用，讓璨樹颱風在台灣東部近海北上的這段過程，可能會小小的向東偏折。

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▲璨樹颱風最新衛星雲圖。（圖／翻攝NASA）

「天氣風險」文中透露，我們都知道璨樹是一顆「小鋼炮」型的颱風，最強風雨集中在颱風的核心區域。如果這段小小的偏折能讓颱風的核心區域不影響陸地，那對台灣的風雨影響程度就會減輕一些。

這顆小小的背風低壓，其實是很常見的天氣現象，在東北風天氣、西南風環境，或是颱風過山都很容易看到。但因為璨樹颱風的環流不大，本身路徑仍然容易受到其他天氣系統影響，以這次的情境來說，這段小小的偏折就成了觀察的重點。

「天氣風險」最後提醒大家，無論颱風是否出現這段偏折，東半部、恆春半島的風雨仍會相當劇烈，請大家務必做好防颱準備。