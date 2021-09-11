強颱璨樹最新雲圖曝光　48小時速變超級颱風！這世紀僅5例

▲璨樹颱風最新衛星雲圖。（圖／翻攝NASA）

記者葉國吏／綜合報導

強颱璨樹來勢洶洶，從目前路徑判斷將沿著台灣東部北上，東部、北部今天下午開始就會出現狂風暴雨。璨樹颱風在短短48小時內從低氣壓急速增強，一度成為超級颱風，現以強烈颱風的強度接近台灣，如今NASA曝光最新的璨樹衛星雲圖，而美國學者也透露這種情況這世紀以來只有5個。

截至6時為止，璨樹中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 240 公里之海面上，以每小時13轉19公里速度向北進行，近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上。

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美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）研究員Sam Lillo在推特發文指出，璨樹颱風在短短48小時內從低氣壓變成「美國第五級颶風」，這世紀除了璨樹外只有5個風暴是這樣的情況。

科學家長期以來警告，由於人為造成氣候變化，導致地球變溫暖，颱風正變得越來越強大，增強速度也越來越快。

此外，由於璨樹尺寸小，颶風專家馬斯特斯（Jeff Masters）表示：「小型熱帶氣旋的強度變化非常快速，（可能）增強也（可能）減弱。」