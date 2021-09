強颱璨樹最新雲圖曝光　48小時速變超級颱風！這世紀僅5例

▲璨樹颱風最新衛星雲圖。(圖/翻攝NASA)

記者葉國吏/綜合報導

強颱璨樹來勢洶洶,從目前路徑判斷將沿著台灣東部北上,東部、北部今天下午開始就會出現狂風暴雨。璨樹颱風在短短48小時內從低氣壓急速增強,一度成為超級颱風,現以強烈颱風的強度接近台灣,如今NASA曝光最新的璨樹衛星雲圖,而美國學者也透露這種情況這世紀以來只有5個。

截至6時為止,璨樹中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 240 公里之海面上,以每小時13轉19公里速度向北進行,近中心最大風速每秒 55 公尺(約每小時 198 公里),相當於 16 級風;瞬間最大陣風每秒 68 公尺(約每小時 245 公里),相當於 17 級風以上。

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)研究員Sam Lillo在推特發文指出,璨樹颱風在短短48小時內從低氣壓變成「美國第五級颶風」,這世紀除了璨樹外只有5個風暴是這樣的情況。

科學家長期以來警告,由於人為造成氣候變化,導致地球變溫暖,颱風正變得越來越強大,增強速度也越來越快。

此外,由於璨樹尺寸小,颶風專家馬斯特斯(Jeff Masters)表示:「小型熱帶氣旋的強度變化非常快速,(可能)增強也(可能)減弱。」

#Chanthu went from a depression to a cat-5-equivalent typhoon in 48 hours.



5 storms on record have done this: Elida 2002, Ernie 2017, Willa 2018, Hagibis 2019, Goni 2020.



In the Atlantic, both Wilma and Felix came close, and had the same intensification rate (115kt / 48hr)