護國神山發威！強颱璨樹降雨預報出爐　台灣完美對半割

▲「護國神山」中央山脈阻擋璨樹颱風的風雨，讓台灣東西兩樣情。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

強颱璨樹來勢洶洶，從目前路徑判斷將沿著台灣東部北上，東部、北部今天下午開始就會出現狂風暴雨。不過從氣象局公布的定量降水預報圖來看，由於中央山脈阻擋暴風的關係，台灣東西部呈現兩樣情，幾乎被對半分割。

截至6時為止，璨樹中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 240 公里之海面上，以每小時13轉19公里速度向北進行，近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上。

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璨樹颱風七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里，從目前的觀測速度來看，璨樹暴風圈預計在明天上午將會籠罩全台。

▲全台雨量預測。（圖／翻攝中央氣象局）

由於「護國神山」中央山脈阻隔緣故，花東、恆春半島今晨就會受到外圍環流影響出現間歇風雨，中午後就會明顯增強，一直到週日上半天都是風雨交加的情形。中彰投雲嘉南高屏地區則因為中央山脈屏障影響，要到週日下午才會有明顯風雨出現，下週一颱風離開後因風向改變，嘉義以南雨勢會變得明顯。

璨樹暴風圈預估今天觸陸，東部將會狂風暴雨，宜蘭地區預估總雨量達500毫米、花蓮400毫米。西部地區則因受到中央山脈阻擋，雨量有限，大多預估在150毫米左右。