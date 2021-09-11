　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強颱璨樹不對決「護國神山」　美軍預測大修改！擦邊球東部北上

▲▼美軍璨樹颱風預測。（圖／翻攝JTWC）

▲美軍璨樹颱風預測。（圖／翻攝JTWC）

記者葉國吏／綜合報導　

強颱璨樹來勢洶洶，從目前路徑判斷將沿著台灣東部北上，東部、北部今天下午開始就會出現狂風暴雨。美軍最新預報指出，璨樹颱風未來12小時仍會維持強颱狀態，而美軍預測的路徑也大為修改，已經不會跟護國神山直接對決。

截至7時為止，璨樹中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 220 公里之海面上，以每小時13轉19公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)最新預報指出，璨樹颱風未來12小時仍會維持強颱狀態，預測的路徑也大為修改，10日原本是「南部登陸貫穿台灣」，11日已經也跟中央氣象局相似，將擦邊球台灣東部北上，已經不會跟護國神山直接對決。

▲▼璨樹陸警。（圖／翻攝中央氣象局）

▲璨樹陸警圖。（圖／翻攝中央氣象局）

颱風現況
中心位置：
11日7時的中心位置在北緯 20.2 度，東經 122.0 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 220 公里之海面上
前進方向：
以每小時13轉19公里速度，向北進行
中心氣壓：
920百帕
近中心最大風速：
近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風
瞬間之最大陣風：
瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上
暴風半徑：
七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里

警戒區範圍：
陸上：花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、屏東及高雄應嚴加戒備並防強風豪雨
海上：臺灣海峽南部、臺灣東南部海面、臺灣東北部海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
開車進「伯朗大道」被開單　他嗆爛地方：受鄉下人的氣
璨樹暴風圈即將觸陸！　「陸警範圍擴大」到半個台灣
強颱燦樹先襲菲律賓小島！　當地恐怖畫面曝光
小一新生背書包「偏僻路邊大哭」！　她機警停車救回小孩
LIVE／強颱璨樹暴風圈今觸陸！最新路徑曝光　氣象局說
大谷翔平首打席第44轟出爐　為拚10勝締103年紀錄先得分
李富城：璨樹已屬於超級颱風等級　台北雨勢會多很多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臨床結果表現良好　「BNT兒童疫苗」有望10月上市

傳駐美處更名「台灣代表處」　美國務院重申對台堅定支持

強颱燦樹「狂風暴雨」影像曝　菲律賓小島樹歪電線被狂扯

強颱璨樹不對決「護國神山」　美軍預測大修改！擦邊球東部北上

愛吃生食肚子突然劇痛　他嘴裡拉出好幾公尺長寄生蟲！畫面曝光

32名美國公民和永久居民　撤離阿富汗

美CDC：莫德納預防重症遠勝BNT　Delta不影響疫苗預防重症死亡效力

金融時報：美國認真考慮讓台北駐美代表處　改名「台灣代表處」

紐約世貿建築群重生　911傷痕仍隱隱作痛

911襲擊20年周年…1330萬張照片濃縮成6分鐘縮時　見證世貿重生

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

金宣虎「甩臉狂抖」變發條娃娃XD　「新劇形象VS搞笑慾望」無懸念又亂用臉

海陸警報齊發！強颱璨樹持續靠近台灣　周日「壟罩全台」總雨量3地最恐怖

臨床結果表現良好　「BNT兒童疫苗」有望10月上市

傳駐美處更名「台灣代表處」　美國務院重申對台堅定支持

強颱燦樹「狂風暴雨」影像曝　菲律賓小島樹歪電線被狂扯

強颱璨樹不對決「護國神山」　美軍預測大修改！擦邊球東部北上

愛吃生食肚子突然劇痛　他嘴裡拉出好幾公尺長寄生蟲！畫面曝光

32名美國公民和永久居民　撤離阿富汗

美CDC：莫德納預防重症遠勝BNT　Delta不影響疫苗預防重症死亡效力

金融時報：美國認真考慮讓台北駐美代表處　改名「台灣代表處」

紐約世貿建築群重生　911傷痕仍隱隱作痛

911襲擊20年周年…1330萬張照片濃縮成6分鐘縮時　見證世貿重生

新台幣開盤貶值1分、開27.7元

改名「台灣代表處」有望？吳釗燮等傳赴美密商　外交部未正面回應

臨床結果表現良好　「BNT兒童疫苗」有望10月上市

新鮮人最愛投資理財方式排行出爐　基金、虛擬貨幣都上榜

人少好停車！基隆版「亞馬遜河」秘境曝光　5月還有雪桐隧道河景

大谷翔平第44轟快達184.6公里　美媒形容像子彈一樣

湖人送小賈索回灰熊省下2.7億　冠軍中鋒可能返西班牙打球

透天厝夜竄火舌濃煙　消防帶隊官搶滅昏厥＋隊員頸燙傷緊急送醫

連千毅豪送現金！鄧佳華超狂福利曝「手捧20萬」炫耀　下秒說錯話GG

傳駐美處更名「台灣代表處」　美國務院重申對台堅定支持

遊客住星級飯店遭15cm蜈蚣咬傷！ 她怒批無人出面...業者致歉：有疏失

國際熱門新聞

璨樹2天升超級颱　菲律賓警告：待在家

樹被吹歪！強颱燦樹狂風暴雨席捲菲律賓小島

記錄世貿重生　911事件20年縮時

愛吃生食肚子痛　他嘴裡拉出數公尺長寄生蟲

返家遇搶劫　女「丈夫面前」慘被拖田野性侵

美國考慮接受更名「台灣代表處」

美CDC：莫德納預防重症遠勝BNT

為詐領津貼　奧男將亡母做成木乃伊

他躲越戰「叢林隱居41年」不知有女人

紐約世貿重生　911傷痕仍隱隱作痛

強颱璨樹不對決「護國神山」　美軍預測大修改！擦邊球東部北上

32名美國公民和永久居民　撤離阿富汗

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

璨樹威力約為4級颶風　美專家：不太妙

更多熱門

相關新聞

強颱璨樹最新雲圖曝光　48小時速變超級颱風！這世紀僅5例

強颱璨樹最新雲圖曝光　48小時速變超級颱風！這世紀僅5例

強颱璨樹來勢洶洶，從目前路徑判斷將沿著台灣東部北上，東部、北部今天下午開始就會出現狂風暴雨。璨樹颱風在短短48小時內從低氣壓急速增強，一度成為超級颱風，現以強烈颱風的強度接近台灣，如今NASA曝光最新的璨樹衛星雲圖，而美國學者也透露這種情況這世紀以來只有5個。

強颱璨樹降雨預報出爐　護國神山完美對半割台灣

強颱璨樹降雨預報出爐　護國神山完美對半割台灣

強颱璨樹暴風圈今觸陸　一圖看風雨時程

強颱璨樹暴風圈今觸陸　一圖看風雨時程

專家曝璨樹「可能2路徑」沿東部北上：強風豪雨威脅會更大

專家曝璨樹「可能2路徑」沿東部北上：強風豪雨威脅會更大

強颱璨樹路徑東修！高雄花蓮納陸警　下午觸陸暴風圈罩全台

強颱璨樹路徑東修！高雄花蓮納陸警　下午觸陸暴風圈罩全台

關鍵字：

璨樹颱風

讀者迴響

熱門新聞

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

強颱璨樹路徑東修！高雄花蓮納陸警　下午觸陸暴風圈罩全台

最容易單身的3大星座！

小一新生「偏僻路邊大哭」！她機警停車…善舉救回他

陳雨菲穿「陸牌球鞋」腳被割出血　代言人慘遭出征

璨樹強颱衝台來！中央山脈對決喊「你很勇嘛」

基隆老闆剁一整夜　燉煮「人肉羊肉爐」

璨樹挾雨逼台！陸警範圍增高雄　白天風雨增強

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面