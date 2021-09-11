強颱璨樹不對決「護國神山」　美軍預測大修改！擦邊球東部北上

▲美軍璨樹颱風預測。（圖／翻攝JTWC）



記者葉國吏／綜合報導

強颱璨樹來勢洶洶，從目前路徑判斷將沿著台灣東部北上，東部、北部今天下午開始就會出現狂風暴雨。美軍最新預報指出，璨樹颱風未來12小時仍會維持強颱狀態，而美軍預測的路徑也大為修改，已經不會跟護國神山直接對決。

截至7時為止，璨樹中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 220 公里之海面上，以每小時13轉19公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)最新預報指出，璨樹颱風未來12小時仍會維持強颱狀態，預測的路徑也大為修改，10日原本是「南部登陸貫穿台灣」，11日已經也跟中央氣象局相似，將擦邊球台灣東部北上，已經不會跟護國神山直接對決。

▲璨樹陸警圖。（圖／翻攝中央氣象局）



颱風現況

中心位置：

11日7時的中心位置在北緯 20.2 度，東經 122.0 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 220 公里之海面上

前進方向：

以每小時13轉19公里速度，向北進行

中心氣壓：

920百帕

近中心最大風速：

近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風

瞬間之最大陣風：

瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上

暴風半徑：

七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里

警戒區範圍：

陸上：花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、屏東及高雄應嚴加戒備並防強風豪雨

海上：臺灣海峽南部、臺灣東南部海面、臺灣東北部海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備