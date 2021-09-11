強颱璨樹暴風圈今觸陸！明天上午籠罩全台　一圖看風雨時程

▲璨樹颱風預計在明天上午暴風圈籠罩全台。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

5年來最強颱風「璨樹」逼近，全台警戒。截至今（11日）晨5點最新預報資料顯示，璨樹路徑稍微往東修，中心點目前來看不會登陸、僅會擦過東北角。不過暴風圈今天將會觸陸，明天上午就會籠罩全台，不可輕忽。

截至6時為止，璨樹中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 240 公里之海面上，以每小時13轉19公里速度向北進行，近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲璨樹颱風各地風雨時程。（圖／翻攝天氣風險公司）

璨樹颱風七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里，從目前的觀測速度來看，璨樹暴風圈預計在明天上午將會籠罩全台。

根據天氣風險公司資料顯示，花東、恆春半島今晨就會受到外圍環流影響出現間歇風雨，中午後就會明顯增強，一直到週日上半天都是風雨交加的情形。北北基宜桃竹苗地區則在明天上半天才會感受風雨增強，強風豪雨會持續到下週一凌晨。

中彰投雲嘉南高屏地區則因為中央山脈屏障影響，要到週日下午才會有明顯風雨出現，下週一颱風離開後因風向改變，嘉義以南雨勢會變得明顯。