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LIVE／暴風圈今觸陸！璨樹最新路徑曝　氣象局說明

生活中心／綜合報導

5年來最強颱風「璨樹」逼近，全台警戒。截至今（11）晨5點最新預報資料顯示，璨樹路徑稍微往東修，中心點目前來看不會登陸、僅會擦過東北角。不過暴風圈今天將會觸陸，預估明天上午就會籠罩全台，氣象局將說明颱風最新動態。

截至6時為止，璨樹中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 240 公里之海面上，以每小時13轉19公里速度向北進行，近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上。

璨樹颱風七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里，從目前的觀測速度來看，璨樹暴風圈預計在明天上午將會籠罩全台。

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▲▼璨樹警報單。（圖／翻攝中央氣象局）

▲璨樹颱風恐於明天籠罩全台。（圖／翻攝中央氣象局）

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，璨樹接近台東、恆春半島近海時，可能會往北北東偏折，沿著東部近海平行北上，接近宜蘭東方海面時受到北部地形影響，會稍微往北北西偏折再北上，也就是說，璨樹的路徑會變成「有點像是貼著東部近岸北上」的情況。

彭啟明也提醒今日入夜時各地風雨會加大，「仍以東半部及北部為主，要做好防颱工作」，但目前中南部不會受到颱風尾的雨勢影響。

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