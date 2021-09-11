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不斷更新／全台停班課一次看　今日僅綠島蘭嶼放颱風假

璨樹颱風09/11 04:15（圖／中央氣象局）

▲璨樹颱風堪稱是台灣近5年遇到最強的颱風。（圖／中央氣象局）

記者黃翊婷／綜合報導

中央氣象局10日針對強颱璨樹發布海上、陸上颱風警報，預測11、12日（周六、日）是影響最劇烈的時候，12日白天雨勢會比較明顯，颱風中心可能出現12級以上強陣風。《東森新媒體ETtoday》整理11日補班日全國各縣市停班停課資訊一覽，僅綠島、蘭嶼停止上班上課。

氣象局資深預報員徐仲毅表示，強颱璨樹強度目前沒有太大的變化，未來朝東南方海面方向前進，走向仍以東方進來、沿著東部沿海北上的機率最高，11日（周六）會是暴風圈籠罩台灣的過程，13日（下周一）暴風圈會逐漸遠離，11、12日（周日）會是影響最劇烈的時候。

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▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲全台僅綠島、蘭嶼11日停止上班上課，其他地區正常上班上課。（資料照／記者李毓康攝）

根據氣象局今日清晨4時15分的時資料顯示，璨樹颱風在鵝鑾鼻的南南東方約280公里海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行。近中心最大風速每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風；瞬間最大陣風每秒73公尺（約每小時263公里），相當於17級風以上；七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

徐仲毅提醒，12日白天雨勢會比較明顯，颱風中心會出現12級以上強陣風，綠島、恆春半島要注意，降雨主要出現在東半部地區；另外，11日白天風雨會逐漸增強，北部地區天氣穩定，到晚上雨勢會增加，恆春半島會出現局部大雨，東部、北部的雨勢也會逐漸變大，12日北部、宜蘭花蓮會出現局部豪雨，大家要特別注意。

基隆11日正常上班上課

台北11日正常上班上課

新北11日正常上班上課。

桃園11日正常上班上課

新竹縣11日正常上班上課。

新竹市11日正常上班上課。

苗栗11日正常上班上課

台中11日正常上班上課

彰化11日正常上班上課

南投11日正常上班上課。

雲林11日正常上班上課。

嘉義縣11日正常上班上課。

嘉義市11日正常上班上課。

台南11日正常上班上課。

高雄11日正常上班上課

屏東11日正常上班上課。

宜蘭11日正常上班上課。

花蓮11日正常上班上課

台東綠島、蘭嶼11日停止上班上課，其餘地區照常上班上課。

澎湖11日正常上班上課

金門11日正常上班上課。

連江11日正常上班上課

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ET快訊
強颱璨樹逼台！陸警範圍增加高雄　周六白天風雨增
博恩驚傳打完AZ「當場暈倒」噴血

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