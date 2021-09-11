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強颱「風王」璨樹路徑東修　專家提醒2地區警戒

▲▼燦樹 。（圖／翻攝自Facebook／彭啟明）

▲燦樹路徑東移。（圖／中央氣象局）

記者崔子柔／綜合報導

強颱璨樹來襲，氣象局持續發布陸上颱風警報，預計12號星期日會造成最為劇烈的影響。天氣風險公司總經理彭啟明今（11）早表示，東半部及北部地區要做好防颱工作。

「今年的風王（今年至目前為止最強系統）強颱燦樹略再往東修正」，彭啟明在臉書PO文表示，此一路徑地形破壞較少、強度維持較久，東半部要提高警覺。

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另外，彭啟明也提醒今日入夜時各地風雨會加大，「仍以東半部及北部為主，要做好防颱工作」，並於留言處回應，中南部不會受到颱風尾的雨勢影響。

颱風現況

中心位置：
11日6時的中心位置在北緯 20.0 度，東經 122.0 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 240 公里之海面上
前進方向：
以每小時13轉19公里速度，向北進行
中心氣壓：
920百帕
近中心最大風速：
近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風
瞬間之最大陣風：
瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上
暴風半徑：
七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里

▲▼暴風侵襲機率。（圖／翻攝中央氣象局）

▲各地暴風侵襲機率。（圖／中央氣象局）

警戒區域

陸上：花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、屏東及高雄應嚴加戒備並防強風豪雨
海上：臺灣海峽南部、臺灣東南部海面、臺灣東北部海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備

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