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璨樹強颱衝台來！中央山脈對決喊「你很勇嘛」　網一看笑：等5年

▲▼強颱璨樹。（圖／翻攝自RAMMB）

▲強颱璨樹挾風雨逼台，周日影響最劇烈。（圖／翻攝自RAMMB）

記者曾羿翔／綜合報導

強颱「璨樹」目前持續朝台灣前進，除了有登陸的可能以外，預估12號星期日將會是影響最為劇烈的時候。對此，「台灣迷因」就貼出一張中央山脈的迷因圖，可以從圖上看到「當你在今年等了九個月，終於等到一個颱風敢正面挑戰你」、「中央山脈：看你這麼走...你很勇嘛！」引起許多網友討論。

台灣迷因taiwan meme粉專10日晚間貼出這張「護國神山」迷因圖，貼文還提到，璨樹颱風vs.中央山脈，大家還是要注意防颱喔！貼文目前已經累積超過2.5萬表情貼回應，許多網友留言幽默表示，「璨樹哥是特種部隊的」、「中央山脈形狀是1，颱風本體是0呢」、「讓我看看你的颱風眼！」、「中央山脈：年輕人終究是年輕人」、「台東與花蓮：璨哥不要」、「已經等五年了」、「來個正面對決吧！」

事實上，與璨樹路徑類似且是強颱朝台灣而來的颱風「莫蘭蒂」，距離現在已經五年，2016年當時造成全台一人死亡，62人受傷，農損約1億元。

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璨樹強颱來襲，海陸警已經發布，氣象局提醒，颱風中心會出現12級以上強陣風，其中綠島、恆春半島要注意，降雨主要出現在東半部地區，到了11日的白天風雨會逐漸增強，北部地區天氣穩定，但到了晚上雨勢會增；恆春半島則會出現局部大雨，東、北部的雨勢也會逐漸變大，12日北部地區與宜花地區會出現局部豪雨，民眾要特別注意。

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