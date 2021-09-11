強颱璨樹貼著東部近岸北上　專家曝2地區狂風暴雨易致災

記者黃翊婷／綜合報導

有5年來最強颱風之稱的強颱璨樹，預計明日（12日）上午暴風圈就會籠罩全台。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，璨樹接近台東、恆春半島近海時，可能會往北北東偏折，沿著東部近海平行北上，接近宜蘭東方海面時受到北部地形影響，會稍微往北北西偏折再北上，也就是說，璨樹的路徑會變成「有點像是貼著東部近岸北上」的情況。

▲璨樹的暴風圈預計今日下午就會接觸台灣陸地。（圖／中央氣象局）

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇11日在臉書PO文分析，燦樹颱風的外圍環流範圍擴大不少，預估今日（11日）清晨到上午就會逐漸為東半部帶來降雨，未來它的中心接近台東、恆春半島近海時，外圈的風場有機會環繞包圍整個台灣，而從一些電腦模式預報看來，隨著颱風外圍風場環流包圍台灣後，西半部的背風區有可能建立較為明顯的背風低壓區域，並跟颱風內核主要環流中心產生互動。

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吳聖宇表示，這可能會璨樹在接近台東、恆春半島近海時，出現一個往北北東偏的偏折，它會沿著東部近海平行北上，接近宜蘭東方海面時受到北部地形影響，會稍微往北北西偏折再繼續北上，從連續路徑來看，會變成「有點像是貼著東部近岸北上」的情況；如果地形效應明顯，不排除在平行東岸北上的時候，會離台灣陸地遠一些，到時影響也會小一點。

▲12日0時至12時花東、恆春半島受到狂風暴雨影響，容易致災。（圖／翻攝自天氣風險公司臉書）

吳聖宇提醒，璨樹的暴風圈11日下午就會開始影響恆春半島及東南部陸地，東半部的風雨在11日下午到12日白天會相當明顯，西半部因為背風的關係，可能要到12日下午至晚間這段時間才會感受到明顯風雨，不過持續時間不長，一直到12日深夜至13日（週一）清晨颱風逐漸離開，影響才會告一段落。

此外，中央氣象局預報員陳伊秀也指出，璨樹颱風路徑有稍微往東修整，以目前資料來觀測中心不會登陸台灣本島，僅會擦邊球通過東北角，預估12日下午是最接近台灣的時候。