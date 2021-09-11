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璨樹襲台！陸海空交通異動懶人包　52班離島海運取消、12公路恐封閉

▲受璨樹颱風影響，東琉線交通船泰富輪11日停航 。（圖／民眾提供，資料照片）

▲受璨樹颱風影響，東琉線交通船泰富輪11日停航 。（圖／民眾提供，資料照片）

生活中心／綜合報導

強颱璨樹來襲，氣象局持續發布陸上颱風警報，船運今天有7航線共計52航次停航；而航空部分，華信航空離島航班將有4班取消，立榮航空則是本島往金門、澎湖及馬祖航班午後取消。公路總局預估台9等12條公路的路段不排除預警性封路。《ETtoday新聞雲》整理海陸空異動懶人包，供讀者參考。

航空

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華信
今(11)日航班異動
●AE349 高雄17:00-澎湖17:40、 AE350 澎湖18:30-高雄19:10 航班取消。
●AE787 台中17:20-澎湖18:05、 AE788 澎湖19:00-台中19:40 航班取消。

●AE785 台中-澎湖、AE786 澎湖-台中航班提前一小時起飛。
（AE785提前於15:30起飛、AE786提前於17:20起飛）

▲▼華信航空,客機,航班,ATR72-600,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,國內線,離島航線,ATR-72。（圖／記者李毓康攝）

▲華信航空。（圖／記者李毓康攝）

立榮
今(11)日航班異動
●松山往返台東航線全日取消。
●本島往金門、澎湖及馬祖航班中午13點00分(含)以後取消。
●金門、澎湖及馬祖往本島下午14點10分(含)以後取消。

船運

交通部航港局通報
預估今(11日)共有7航線，計52航次停航：
1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
2.南竿-東引：全部停航(1航次)。
3.東港-小琉球：部分停航(開6停30航次)。
4.鹽埔-小琉球：部分停航(開2停6航次)。
5.富岡-綠島：全部停航(7航次)。
6.富岡-蘭嶼：全部停航(3航次)。
7.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

公路

公路總局表示，颱風移速緩慢影響時間較長，預估於11~12日降雨最劇烈，各地山區將達大豪雨以上，並帶來強風侵襲，公路總局將視風雨狀況發布預警警戒作為，逐級提升警戒作業，可能實施管制路段，包含台8線中橫公路東段、台9及台9丁線蘇花公路、台9及台9戊線南迴公路、台11線海岸公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線德文~霧台路段、台26線屏鵝公路、台27線茂林~六龜路段及台29線五里埔~那瑪夏路段，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

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ET快訊
強颱璨樹逼台！陸警範圍增加高雄　周六白天風雨增
博恩驚傳打完AZ「當場暈倒」噴血

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