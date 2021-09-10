快訊／高雄宣布9／11正常上班上課　颱風假無望「還是要補班」

▲璨樹颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／高雄報導

強烈颱風璨樹風速強、速度快，是2016年颱風莫蘭蒂以來，最強的侵台颱風，預計周六晚上至周日上午影響最劇。不過，高雄市政府今（10）日宣布，依據中央氣象局9月10日19時預報資料顯示，高雄市9月10日20時至11日20時雨量預測未達停班課標準，高雄市9月11日（星期六）照常上班、照常上課。

因應璨樹強烈颱風逼近，高市府嚴陣以待，於今日18時開設二級災害應變中心，並同步由市長陳其邁召開災害防救第一次工作會議。陳其邁表示，璨樹颱風暴風圈正逐漸朝台灣巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅，主要降雨時間預計出現在周末二日，沿海空曠地區易出現強陣風及長浪。

▲因應璨樹強烈颱風逼近，高市府嚴陣以待，今日18時開設二級災害應變中心。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁會中指示，請消防局務必落實各項防汛裝備器材整備及救災戰力部署，以利災害發生時，能迅速投入搶救；環保局務必對易淹水地區的排水口落葉與垃圾清除再加強，避免積淹水災情；水利局確保所有抽水機組零故障，提早安置抽水機，讓民眾免於淹水威脅。

此外，陳其邁要求務必督導高雄淹水潛勢區、沿海低窪地區，區公所做好區域排水措施，預備充足砂包，確保各地區各水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常，全力防範颱風挾帶的豪雨造成災情；民政局通報具有地下室之大樓或房屋，以利民眾提早安裝防水閘門或堆置沙包，減少民眾財產損失。

▲璨樹颱風路徑。（圖／中央氣象局）

氣象局下午發布璨樹陸警，台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東率先納入警戒區域，今天開始受到颱風環流影響，入夜後東半部陸續有雨，明日下半天影響更明顯，基隆北海岸、東半部、恆春半島防強風豪雨，其他地區以午後降雨為主，越晚雨勢越明顯。

周日中部以北、宜花、各地山區有大雨或豪雨，北部、東北部有豪雨以上等級降雨，明日風力、雨勢漸增，周日風雨最明顯。颱風中心附近將有12級強陣風，需小心防範。

▲▼高雄市政府9日起各單位動員，積極準備相關防汛整備工作。（圖／高雄市政府提供）