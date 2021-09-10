快訊／北市松山區連爆2校停課　教育局通報鄰近19間補習班停課1天

記者陳家祥／台北報導

台北市松山區A國中因有學生確診，10日全校停課一天；鄰近的B國中則因為有學生與A校的確診生接觸，10日B校該生的班級停課1天。由於松山區一連爆出2所學校停課，為保險起見，北市教育局已經通報鄰近的19間補習班，10日先預防性停課一天，改成線上上課，晚上環保局會協助周邊消毒。

由於相鄰的新北市近來深受Delta病毒侵擾，面對轄內一連3區、5所學校傳出有確診足跡與確診者，北市不敢大意，緊急進行相關處置；有學生確診的松山區某國中，緊急停課，預計下午將分批次進行全校篩檢。而與確診者足跡重疊之學校，則針對班級進行停課。

教育局9日深夜表示，松山區1所國中因有學生確診，該班級29人自10日起停課14天；該校其餘班級共624人，10日則預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

而該案家人就讀中山區某國小，經PCR採檢後為陰性，但為確保安全，仍將該班級共27人在10日預防性停課 1天，後續視疫調結果再為調整。

另外，文山區1所國中及1家私立幼兒園之教職員，因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生自9月10日起至9月14日進行預防性居家隔離；該私立幼兒園全園101名幼生自9月10日起至9月14日進行預防性停課，其中1班19名幼生採預防性居家隔離。

▼北市教育局10日通報鄰近19間補習班，10日先預防性停課一天。圖為某補習班Line群組宣布停課。（圖／讀者提供）