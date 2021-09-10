LIVE／北市松山區國中生確診2校急停課　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心下午2點召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。新北幼兒園群聚案Delta燒進社區，而台北市傳出松山區某國中有學生確診，全校停課1天，同區的另一所國中，某班級轉學生因為與確診學生接觸，有接觸史之學生的班級也緊急停課。有關詳情，預計在記者會中說明。

指揮中心昨公布新增4例本土個案，其中一名是家住台北市的新北板橋某住宅的裝修工人，匡列太太也確診陽性。北市府表示，該工人曾去板橋社區大樓3次，相關足跡還在疫調中。而新北市長侯友宜上午召開疫情記者會，公佈目前採檢813名住戶與相關人員結果均陰性，新北今日無新增個案。

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不過，台北市昨天深夜傳出有學生確診，為松山區某國中生，全校624人今日將進行PCR採檢並停課。校方表示，該生是在9月9日來校途中身體不適，同日晚間7時篩檢確診。該生跨區就讀，課後也有上4人家教班。該班已從今起停課14天，其餘23班則預防性停課一天。同區的另一所國中，某班級轉學生因為與確診學生接觸，有接觸史之學生的班級也緊急停課。

台北市個案是否與昨日確診的裝修工人有關？衛生局表示，目前工人疫調還在進行中，今早7點30分衛生局已到校進行清消，聯合醫院則於下午1點30分進駐校園，協助校內篩檢。下午指揮中心也有望一併說明。

▲台北市松山區某國中傳確診今天停課。（圖／記者屠惠剛攝）